Ve ne avevamo già parlato di recente dell’esemplare di Ford Mustang Mach-E inserito dalla polizia americana all’interno di un programma di valutazione per un eventuale ingresso nella flotta delle forze dell’ordine.

Ebbene il crossover dell’Ovale Blu ha superato la prova ed è diventato il primo modello elettrico a passare i test effettuati della polizia del Michigan.

Valutazione su diversi parametri

Il programma includeva una serie di verifiche basate su accelerazione, velocità massima, frenata, inseguimento ad alta velocità e capacità di maneggevolezza durante le manovre di emergenza. Le forze dell'ordine renderanno noti nei prossimi mesi i punteggi specifici di tutti i veicoli valutati.

Un risultato soddisfacente secondo il CEO dell’Ovale Blu, Ted Cannis, secondo cui il superamento dei test della polizia del Michigan da parte della Mach-E dimostra che “Ford è in grado di costruire veicoli elettrici capaci, resistenti e sufficientemente affidabili anche per i lavori più impegnativi”.

Esemplare identico al modello di serie

L’esemplare del crossover elettrico utilizzato dalle forze dell’ordine americane non presentava modifiche meccaniche rispetto al modello di serie disponibile nei concessionari. Le uniche personalizzazioni, dal punto di vista stilistico, riguardavano la carrozzerie verniciata in tonalità blu con decalcomanie recanti la scritta “Police” che decoravano le fiancate.

Questo “esperimento” rientra all’interno di un programma pilota nel quale Ford ha messo a disposizione un prototipo piuttosto che un vero tentativo di fornitura di Mach-E alla polizia. L' obiettivo dell’azienda era avere un riferimento per prendere una decisione sull'opportunità o meno di creare in futuro un veicolo elettrico appositamente costruito per le forze dell'ordine.

Mercato di elettriche per la polizia in espansione

La Casa di Deaborn aveva già realizzato un concept di Mach-E per la polizia del Regno Unito, verniciato con la classica livrea gialla e blu della forze dell’ordine britanniche. La dotazione includeva una barra luminosa sul tetto gestibile attraverso un pannello di controllo posto nell’abitacolo sotto lo schermo del sistema infotainment.

Ford ritiene che in futuro potrebbe esserci richiesta di auto elettriche nel mercato dei veicoli destinati alla polizia, mezzi che generalmente hanno bisogno di dotazioni specifiche per le necessità delle forze dell’ordine. In questo senso l’introduzione di auto zero emissioni eviterebbe l’installazione, solitamente richiesta, di sistemi di raffreddamento extra per l’olio motore e la trasmissione, cosa che invece succede per i modelli a motore termico.