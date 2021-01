Il lancio sul mercato di un nuovo modello sportivo o iconico attira le attenzioni dei più grandi preparatori aftermarket che si sbizzarriscono proponendo kit estetici sempre più evocativi.

A questo proposito, con il debutto sul mercato della Ford Mustang Mach-E sempre più imminente, il preparatore inglese Motion R Design ha introdotto un body kit specifico per il primo crossover 100% elettrico della Casa americana.

Più "hot" che mai

Il primo dettaglio che salta subito all’occhio con il nuovo kit estetico è la rimozione del logo del pony sulla parte frontale, che è stata dotata di una nuova griglia a listelli orizzontali. Il paraurti è più aggressivo e ospita grandi prese d'aria al centro e ai lati. Sulla fiancata laterale spiccano i paraurti più bombati che seguono la linea dello splitter anteriore e delle minigonne e i grandi cerchi in lega Q44 Flow Forged by Motion R Design.

Sul retro, le modifiche estetiche riguardano l’aggiunta di un piccolo spoiler nella parte inferiore del lunotto e la presenza di un diffusore dal design spigoloso. Tutti i componenti del kit, ad eccezione dei cerchi, sono realizzati in fibra di carbonio o in tessuto di carbonio forgiato.

Cambia anche dentro

Sebbene non ci siano foto dell'interno disponibili, è specificato che il kit di Motion R Design per questa Ford include anche diverse modifiche nell'abitacolo. Tra queste spiccano il volante a fondo piatto e i pannelli delle porte in fibra di carbonio. Inoltre, è possibile richiedere l'aggiunta del rivestimento in pelle Nappa su diversi componenti interni.