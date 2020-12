Una Ford Mustang elettrica sembrava un’eresia per i puristi della “pony car” americana, ma è diventata realtà sotto forma di SUV col nome Mustang Mach-E che, nonostante i ritardi imposti dal Covid-19, è pronta ad arrivare in concessionaria a febbraio 2021.

La prima Mustang a zero emissioni si presenta come una “ruote alte” dallo spirito pratico e sportivo al tempo stesso, come dimostrano i 351 CV elettrici della Mustang Mach-E Extended Range AWD. Già configurabile e ordinabile online, la Mach-E ha dalla sua anche un interessante prezzo base di 49.900 euro che la posiziona molto bene nel mercato dei SUV crossover elettrici.

Trazione posteriore a partire da 49.900 euro

Ma vediamoli questi prezzi della Ford Mustang Mach-E che al lancio è disponibile anche nella ricca versione First Edition e che può sempre essere scelta a trazione posteriore o integrale e con due differenti capacità della batteria, Standard Range ed Extended Range.

Ricordiamo anche che la nuova Mustang Mach-E nella sua versione più potente da 351 CV è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti e toccare i 183 km/h. A fine 2021 i listini ospiteranno anche la più potente variante Mustang Mach-E GT con 487 CV, 200 km/h di velocità massima, cerchi da 20" e uno 0-100 in 3,7 secondi.

Ford Mustang Mach-E, il listino