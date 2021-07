La Renault Zoe è da anni una delle auto elettriche più vendute in Italia e con il recente arrivo del restyling che ha aggiunto la batteria da 52 kWh, il motore da 135 CV e la ricarica in corrente continua opzionale, la compatta cinque porte a zero emissioni è diventata ancora più interessante.

Noi abbiamo voluto guidare proprio la top di gamma con tutte queste caratteristiche, la Renault Zoe Intens R135 impegnata nella prova consumi reali. Il risultato ripaga il lavoro di affinamento fatto dagli ingegneri francesi e soprattutto è capace di soddisfare il cliente perché nel tratto di 360 km da Roma a Forlì percorso con temperature estive la Zoe ha ottenuto un consumo record di 11,00 kWh/100 km (9,09 km/kWh), il migliore tra le elettriche provate finora.

La spesa per l'elettricità (ricarica domestica) è di soli 8,53 euro, un primato assoluto che batte anche le eccezionali economie delle migliori auto a metano.

Record elettrico e record assoluto di spesa

Sfogliando la classifica dei consumi reali vediamo che questa Renault Zoe R135 è la nuova regina della categoria auto elettriche, superando il vecchio record della BMW i3 REx (11,4 kWh/100 km - 8,7 km/kWh) e anche le ottime prestazioni di Tesla Model 3 Standard Range Plus (11,9 kWh/100 km - 8,4 km/kWh) e Hyundai Kona Electric 64 kWh (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh).

Distanziate sono anche la precedente Renault Zoe R90 (12,7 kWh/100 km - 7,8 km/kWh) e la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh). Il citato record di spesa della Zoe R135, pari a 8,53 euro, supera lo storico primato della Volkswagen eco up! a metano, fissato nel 2016 a quota 8,80 euro per gli stessi 360 km di tragitto. Questo significa che la Zoe può fare 100 km con 2,36 euro di ricarica domestica; ricaricando alle colonnine pubbliche, la spesa tende a raddoppiare.

Top di gamma fluida, silenziosa e ben fatta

L'auto in prova è proprio al vertice del listino Renault Zoe, l'allestimento Intens della versione da 135 CV (100 kW) che ha come le altre batteria da 52 kWh di capacità effettiva. Di serie ci sono cerchi in lega da 16", sensori luci e pioggia, infotainment Easy Link Premium su schermo da 9,3" con radio DAB e navigatore, sensori di parcheggio davanti e dietro con retrocamera, climatizzatore automatico, cruise control e quattro vetri elettrici.

Aggiungendo la vernice metallizzata, i sedili in pelle e la presa di ricarica in corrente continua da 50 kW (CCS Combo2), oltre a qualche altro optional, il prezzo di listino supera i 41.000 euro. A questa cifra vanno però tolti i 10.440 euro degli incentivi statali con rottamazione o i 6.220 euro senza rottamazione.

La guida di questa rinnovata Zoe si dimostra molto fluida, facile e silenziosa, senza eccessivi picchi di potenza che mettano in crisi l'assetto e con una piacevole sensazione di comfort in ogni situazione. Lo spazio a bordo è buono e l'altezza del padiglione aiuta a godere di buona visibilità e luminosità nell'abitacolo. Migliorabile la soglia del vano di carico che risulta un po' alta. La velocità di ricarica della batteria è sempre alta, anche se i promessi 50 kW in corrente continua sono difficili da raggiungere. Qui la video prova completa di InsideEVs.

Campionessa di consumi e autonomia

L'efficienza e quindi l'autonomia della Renault Zoe R135 sono sempre elevate, almeno in questa prova a temperature ambientali vicine ai 30 gradi centigradi.

Mediamente la percorrenza offerta dalla batteria da 52 kWh si posiziona attorno tra i 350 e i 400 km, con punte vicine ai 500 km adottando una guida da economy run e un minimo di quasi 250 km se si viaggia in autostrada o col "piede pesante". Insomma, l'ansia da autonomia non è un problema della Zoe restyling.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

395 km di autonomia

395 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 11,8 kWh/100 km (8,4 km/kWh)

436 km di autonomia

436 km di autonomia Autostrada: 20,6 kWh/100 km (4,8 km/kWh)

249 km di autonomia

249 km di autonomia Economy run: 8,9 kWh/100 km (11,2 km/kWh)

582 km di autonomia

582 km di autonomia Massimo consumo: 38,0 kWh/100 km (2,6 km/kWh)

135 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Autonomia Massa a vuoto Renault Zoe Intens R135 Elettrico 51 kW N.D. N.D. 1.502 kg

Dati

Vettura: Renault Zoe Intens R135

Listino base: 37.900 euro

Data prova: 24/06/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 31°/ Sereno, 31°

Prezzo carburante: 0,2153 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.083

Km totali all'inizio del test: 1.826

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin CrossClimate+ - 195/55 R16 91H XL M+S (Etichetta UE: B, B, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 11,00 kWh/100 km (9,09 km/kWh)

Computer di bordo: 11,00 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 8,53 euro

Spesa mensile: 18,95 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 844 km

Quanto fa con un pieno: 473 km



