Renault ha piani importanti per il suo futuro elettrico ed entro il 2025 vedremo 10 nuovi modelli a batteria. Tra questi, il marchio francese ha ufficializzato che produrrà la 4ever, e mostrato i teaser delle due declinazioni di carrozzeria previste per l'erede della R4, crossover compatta e commerciale leggero, ma sempre elettrica.

Al tempo stesso, la Losanga ha anticipato le forme di tre nuove Alpine, tra cui una possibile versione sportiva della futura Renault 5 mostrata ad inizio 2021.

Le due “anime” della 4ever

Il punto in comune di tutti i modelli 4ever dovrebbe essere la firma luminosa. Renault, infatti, ha mostrato anche un breve video teaser che mette in evidenza la forma della calandra e lo stile dei fari LED. Il design ha uno stile retro e sembra ispirarsi in chiave moderna a quello dell’originale Renault 4.

La nuova Renault 4ever condividerà la stessa piattaforma CMF-BEV della 5 e ciò significa che potremo aspettarci un pacco di batterie in grado di permettere circa 400 km di autonomia.

Renault non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sui prezzi dei tuere modelli. Tuttavia, alcuni report relativi alla city car parlano di un listino leggermente inferiore rispetto alla Zoe, la quale ha un prezzo base di 34.450 euro (incentivi esclusi).

Le Alpine e i piani per le batterie del futuro

Sulle tre Alpine non ci sono dettagli precisi, ma a giudicare dalle forme è probabile che si stia parlando di una versione “pepata” della Renault 5, di un SUV e di una nuova sportiva. Renault dovrebbe costruire il SUV Alpine sulla stessa piattaforma della Megane elettrica, la quale permette un’autonomia massima di oltre 500 km.

Per supportare la crescente elettrificazione della gamma, Renault ha stretto un accordo con Envision AESC insieme a cui costruirà una Gigafactory a Douai, in Francia, che sarà in grado di produrre 9 gigawattora di batteria nel 2024 e 24 entro il 2030.

Il marchio francese ha avviato la collaborazione anche con la start-up Verkor per sviluppare batterie ad alte prestazioni che debutteranno nel 2022. Verkor allestirà la propria Gigafactory in Francia con l’obiettivo di fornire inizialmente 10 GWh di batterie a Renault, prima di arrivare a 20 GWh nel 2030.

Infine, la Casa d'Oltralpe è al lavoro per creare un powertrain elettrico compatto chiamato “One Box Project”. L’unità sarà il 45% più piccola di quelle attuali e dovrebbe permettere di ridurre i costi di produzione del 30%.