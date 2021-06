Prima è stato il turno dei teaser, contraddistinti dalla presenza del nuovo logo Renault, ora ecco le prime foto ufficiali della Renault Megane E-Tech Electric, prossimo crossover 100% elettrico della Casa francese destinato a prendere il posto dell'attuale gamma della compatta.

Un cambio radicale nelle forme e nella meccanica quindi, con i primi 30 muletti pronti ad essere assemblati nella fabbrica di Douai per poi iniziare i test su strada.

È tutto nuovo

Un modello importante per la Régie, primo crossover a batterie da inserire in un segmento in forte crescita e sempre più competitivo, con Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq e la "cugina" Nissan Ariya tra le novità più recenti.

Nissan Ariya Renault Megane E-Tech Electric

Proprio con la giapponese la Renault Megane E-Tech Electric condividerà la piattaforma, la CMF-EV, con un motore elettrico da 217 CV alimentato da un pacco batterie da 60 kWh, per un'autonomia dichiarata di 450 km. Potrebbero poi arrivare accumulatori più potenti, per una percorrenza superiore ai 500 km.

Crossover sportivo

Nonostante le camuffature si possono cogliere molti elementi stilistici della Renault Megane E-Tech Electric, col frontale caratterizzato dai sottili gruppi ottici LED e dal (grosso) logo ridisegnato al centro dell'altrettanto, con un'altrettanto sottile striscia luminosa che corre da faro a faro.

Lo stesso motivo grafico è presente al posteriore, dove le luci quasi simili a lame si assottigliano ulteriormente verso il centro, dando vita a una linea luminosa interrotta dalla losanga ridisegnata. Al di sopra il piccolo lunotto, sovrastato dallo spoiler, necessario per diminuire il cx e aumentare così l'autonomia.

Un'aerodinamica studiata in profondità, per la quale in Renault hanno scelto di "affogare" le maniglie delle portiere anteriori nei pannelli porta, mentre quelle posteriori sono nascoste nel montante posteriore.

Di date ufficiali per l'arrivo della Renault Megane elettrica non ce ne sono ancora, ma la commercializzazione dovrebbe prendere il via verso la prima metà del 2022.