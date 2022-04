La gamma italiana della Cupra Born si arricchisce con una nuova versione: è la e-Boost con batterie da 58 e 77 kWh e una potenza di 231 CV. Già disponibile in concessionaria, il listino parte da 40.700 euro per la variante da 58 kWh e da 44.850 euro per la 77 kWh. In entrambi i prezzi non sono compresi gli incentivi. Ecco le novità in termini di prestazioni e allestimento.

Prestazioni e autonomia

Partendo dal powertrain, la e-Boost utilizza lo stesso pacco batterie da 58 kWh del modello entry level alzando la potenza a 231 CV e 310 Nm, mentre l’autonomia è di 419 km nel ciclo WLTP. Scegliendo la variante da 77 kWh, invece, la percorrenza sale a 548 km (rilevata sempre nel ciclo di omologazione WLTP).

Entrambe le versioni scattano da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e possono essere ricaricate in corrente continua fino a 135 kW passando così dal 5% all’80% di “pieno” in 36 minuti.

La dotazione di serie e i pacchetti optional

Nell’equipaggiamento di serie della Cupra troviamo, tra le altre cose, i cerchi in lega da 19” Thypoon Sport Black e dischi freno anteriori maggiorati da 340 mm. La dotazione si può integrare col nuovo Performance Pack che include cerchi da 20” Firestorm Sport Black, pneumatici 235/40 R20 96Y, controllo dinamico dell’assetto ed ESP con taratura sportiva.

Restano disponibili anche il BeatsAudioSystem con amplificatore da 395 W, un subwoofer e 9 altoparlanti e il Tech Pack L. Qui sono inclusi la Connectivity Box per la ricarica wireless dello smartphone e l’Intelligent Park Assist, grazie al quale l’auto può parcheggiare da sola.

Infine, sulla Born si può scegliere anche il Pilot Pack M Plus che include i sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattativo, il Side Assist, il riconoscimento dei segnali stradali e i fari anabbaglianti automatici.