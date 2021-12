Dopo il debutto allo scorso Salone di Monaco arriva nelle concessionarie italiane la Renault Megane E-Tech Electric, prima auto elettrica del nuovo corso della Losanga basata sulla piattaforma CMF-EV, dedicata esclusivamente ai modelli a batteria. I prezzi partono da 37.100 euro per la versione base e si dipanano su 3 differenti allestimenti da abbinare a 2 tipi di batterie e altrettanti motori.

Inizialmente gli ordini saranno disponibili unicamente per la versione con batterie più potenti e chi ha già prenotato l'auto avrà la precedenza.

Renault Megane E-Tech, prezzi e allestimenti

Come scritto l'allestimento di ingresso (Equilibre) della Renault Megane E-Tech Electric parte da 37.100 e di serie offre cerchi in lega da 18", luci full LED, sistema keyless, cruise control, frenata d'emergenza, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 12,3, monitor centrale da 9", telecamera posteriore, riconoscimento dei segnali stradali e tanto altro ancora.

Salendo di livello c'è l'allestimento Techno che, a partire da 40.100 euro, aggiunge tra le altre cose cerchi in lega da 20", luci, abbaglianti e tergicristalli ad azionamento automatico, monitor touch da 12", climatizzatore automatico bizona, vetri posteriori oscurati, piastra a induzione per la ricarica dello smartphone.

Infine la Renault Megane E-Tech Electric Iconic di serie offre cerchi in lega da 20" con design specifico, plancia con inserti in legno, carrozzeria bicolore, sensori di parcheggio anteriori e laterali e sedili in pelle a regolazione elettrica. I prezzi partono da 43.100 euro.

Renault Megane elettrica, gli interni

La lista degli optional per il crossover elettrico compatto di Renault contiene differenti tinte per la carrozzeria, vari sistemi di assistenza alla guida, pneumatici runflat, cavo di ricarica da viaggio, pompa di calore e altro ancora.

A livello di motorizzazioni la Renault Megane E-Tech Electric sarà disponible con un'unità da 130 CV alimentata da un pacco batterie da 40 kWh oppure con motore da 220 CV e batterie da 60 kWh, con un sovrapprezzo di 4.600 euro a parità di allestimento. Per la prima la ricarica è di 22 kW in alternata e 85 kW in continua, la seconda invece mantiene lo stesso valore in alternata mentre con ricarica in corrente continua può arrivare fino a 130 kW.

Renault Megane E-Tech, il listino completo