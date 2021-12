Renault ha posto le basi per la transizione elettrica già da diversi anni, introducendo Zoe, Kangoo Z.E., Fluence Z.E., il quadriciclo Twizy e la Twingo Electric oltre a diversi motori ibridi, ma quello che vedremo a partire dal 2022 con le prime tappe dell'annunciato piano "Renaulution" sarà un cambiamento più radicale.

Sono infatti stati annunciati ben 14 nuovi modelli di cui 7 elettrificati entro il 2025, ovvero in appena 4 anni, con l'ambizione di conquistare posizioni nei segmenti C e D e rendere più accessibile l'auto elettrica. Aspettando le "piccole", di cui dovremo però avere un'anticipazione, si partirà con la nuova Megane elettrica e con il crossover ibrido Austral.

Ecco le novità 2022 di Renault:

Renault 5 E-Tech Electric

La riedizione moderna e a zero emissioni della storica Renault 5 non sarà messa in vendita nel 2022 ma l'anno successivo, tuttavia nell'arco dei prossimi 12 mesi dovremmo vedere qualcosa di preliminare che ci mostri che aspetto avrà la versione definitiva.

Soprattutto, quanto somiglierà all'audace concept car presentata lo scorso gennaio e vista dal vivo al Salone di Monaco, quando la Losanga ha svelato i suoi progetti, e se sarà altrettanto aggressiva, con richiami alla R5 Turbo e GT Turbo del passato.

Renault 5 Prototype

Con la Renault 5 Electric il marchio della Losanga intende democratizzare l'auto elettrica, quindi lancerà una vettura intrigante ma pratica ad un prezzo più vicino, se non già allineato, a quello delle utilitarie tradizionali, grazie a batterie meno costose. Nel 2024 avremo anche il ritorno della R4, ma a parte la curiosa anteprima di pochi mesi fa, per una vera preview di quella ci vorrà un altro po'.

Nome Renault 5 E-Tech Electric Carrozzeria Berlina 5 porte Motori elettrici Data di arrivo Fine 2022 (anteprima) Prezzi -

Renault Megane E-Tech Electric

Una delle voci più interessanti del calendario novità 2022 sarà la nuova compatta Renault Megane E-Tech Electric, che inizialmente affiancherà il modello odierno (già disponibile anche con motorizzazione ibrida) per poi sostituirlo. Arriverà a inizio anno, con apertura degli ordini prevista da febbraio e approdo in concessionaria qualche mese più tardi.

Renault Megane E-tech-Electric

La Renault Megane E-Tech Electric si annuncia più compatta della sorella tradizionale, ma più spaziosa: lunga appena 4,21 metri, con un passo di 2,70 metri, ha forme da crossover che insieme alla piattaforma elettrica libera da ingombri meccanici permettono volumi interni più generosi.

L'arma in più della Renault Megane E-Tech Electric sarà proprio la batteria, più sottile e leggera, che sarà proposta in due tagli, da 40 e da 60 kWh rispettivamente con motori da 130 e 218 CV, autonomia di 300 e 470 km nel ciclo WLTP e, per tutte le versioni, ricarica in corrente alternata fino a 22 kW di potenza e in corrente continua fino a 130 kW, abbastanza da recuperare energia per 300 km in mezz'ora.

Nome Renault Megane E-Tech Electric Carrozzeria crossover compatto Motori elettrici Data di arrivo Febbraio 2022 (lancio) Prezzi Da comunicare

Renault Kangoo E-Tech Electric

Il primo ad arrivare, già annunciato e presentato, sarà il modello commerciale Renault Kangoo Van E-Tech Electric, ma quello destinato al trasporto passeggeri seguirà a breve e comunque entro l'anno, per non lasciare troppo terreno libero alle versioni a batteria dei rivali Citroen Berlingo, Peugeot Rifter e Opel Combo, o ai suoi stessi gemelli Mercedes EQT (base Citan) e Nissan Townstar.

Renault Kangoo Van E-TECH Electric

Kangoo dispone di una batteria agli ioni di litio da 44 kWh che alimenta un motore da 122 CV e promette fino a 300 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre per la ricarica sono disponibili 2 caricabatterie e una modalità fast con cui è possibile recuperare fino a 170 km di percorrenza in mezz'ora.

Nome Renault Kangoo E-Tech Electric Carrozzeria multispazio compatta Motori elettrici Data di arrivo autunno 2022 Prezzi Da comunicare

Renault Austral

L'annuncio del nome e le prime stringate informazioni su Renault Austral, il SUV che tra pochi mesi sostituirà Renault Kadjar, è stato dato all'inizio di dicembre, con un breve video teaser che mostra qualche dettaglio. La Casa lo presenta come un modello di taglia compatta, lungo 4,51 metri e con 5 posti.

Renault Austral prototipo in prova

Sulla meccanica non si sa ancora nulla, ma considerando che nasce sulla stessa piattaforma di Nissan Qashqai è lecito aspettarsi motorizzazioni mild hybrid e l'ibrido e-Power, comuni al crossover giapponese. Non è però ancora noto se condividerà anche l'interessante soluzione E-Power, l'ibrido in serie con trazione elettrica ma alimentato da un motore a benzina, oppure se la Losanga lo equipaggerà con ibridi full e plug-in come quelli di Captur e Arkana.