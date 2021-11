Nissan ha presentato la nuova Qashqai lo scorso febbraio. Il rinnovato crossover ha raggiunto l’Italia negli ultimi mesi, ma la sua gamma è destinata ad ampliarsi nel prossimo futuro.

I nostri colleghi di Motor.es hanno pizzicato una Qashqai nell’insolita motorizzazione ibrida e-Power. Perché "insolita"? In questa Nissan, il motore termico non muove mai le ruote.

Genera energia

La Qashqai è stata fotografata durante alcune sessioni di test. Curiosamente, anche se il modello è stato svelato ufficialmente da mesi, il muletto presenta alcune camuffature su frontale e posteriore. Anche se all’apparenza sembra una versione totalmente nuova, l’unica differenza rispetto alle altre varianti della gamma dovrebbe essere un badge specifico installato sul portellone.

Sta di fatto che questa motorizzazione “range extender” è stata già anticipata da Nissan. Come funziona? In un’ibrida tradizionale, motore termico ed elettrico intervengono entrambi sulle ruote. Il grado di “presenza” di un’unità o dell’altra dipende da una serie di fattori, tra cui la modalità di guida. La scelta di Nissan, invece, è stata quella di inserire il motore termico esclusivamente come generatore d’energia per l’unità elettrica.

La più potente della gamma

Nissan definisce questa soluzione come “un’auto elettrica senza la spina”. La Qashqai può essere utilizzata comunemente come una vettura a batteria, ma quando la carica si esaurisce si può far intervenire il motore a benzina e aumentare così l’autonomia complessiva.

In totale, il powertrain e-Power dovrebbe garantire circa 190 CV e 330 Nm di coppia. La tecnologia è stata già utilizzata in Giappone sui modelli Note e Serena ed è stata impiegata in passato da BMW i3 Range Extender, Opel Ampera e Chevrolet Volt.

Nell’attesa della versione e-Power prevista per il 2022, la Qashqai è disponibile con sole motorizzazioni mild hybrid da 140 e 158 CV.