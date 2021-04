La nuova Nissan Qashqai è stata svelata ufficialmente qualche settimana fa e le prime consegne sono previste per giugno. Ora, grazie al listino completo possiamo farci un’idea migliore dei prezzi e delle dotazioni dei vari allestimenti di uno dei modelli di punta di Nissan in Italia e in Europa.

Al tempo stesso, possiamo cogliere l’occasione per un confronto con le rivali dirette del crossover giapponese.

Gli allestimenti

La gamma della Qashqai si compone di sei allestimenti (Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, disponibili con motori benzina DIG-T 1.3 mild hybrid con potenze di 140 e 158 CV.

La versione entry level è la Visia con motore da 140 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti al prezzo di partenza di 25.500 euro. Tra le alte cose, la dotazione di serie comprende già fari LED, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, avviso anticollisione, mantenimento di corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

L’Acenta parte da 28.940 euro sempre con motore da 140 CV, trazione anteriore e cambio a 6 rapporti. Alla dotazione della Visia si aggiungono cerchi in lega da 17”, climatizzatore bi-zona, retrocamera posteriore e integrazione del sistema d’infotainment con lo smartphone e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

La Business è disponibile da 30.370 euro con lo stesso abbinamento di motore e cambio dei precedenti allestimenti o da 33.570 euro se si sceglie la versione da 158 CV e cambio a variazione continua Xtronic. In entrambi i casi, l’equipaggiamento si arricchisce dell’infotainment NissanConnect con schermo da 9”, Around View Monitor, fendinebbia LED e ruotino di scorta.

La versione N-Connecta si può scegliere con propulsore mild hybrid 140 CV, trazione anteriore e cambio manuale da 31.500 euro oppure nella variante da 158 CV e cambio Xtronic da 34.700 euro. Il listino sale a 36.700 euro se si opta per la trazione integrale e le motorizzazioni più potenti.

Nella N-Connecta troviamo i cerchi in lega da 18”, vetri posteriori oscurati, quadro strumenti digitale da 12,3”, navigatore NissanConnect con mappe TomTom Premium Live Traffic e aggiornamenti overt-the-air del sistema multimediale.

Ci sono poi la Tekna e la Tekna+. La prima ha tre prezzi di partenza: 33.800 euro per motore mild hybrid 140 CV, 2WD e cambio manuale, mentre per la soluzione con motore mild hybrid 158 CV e cambio Xtronic occorrono 37.390 euro per il 2WD e 39.390 euro per il 4WD. L’equipaggiamento comprende cerchi in lega da 19”, apertura del bagagliaio elettrica, fari abbaglianti adattivi, Head-Up display da 10,8” e pacchetto Pro Pilot con sistema di assistenza alla guida aggiuntivi.

La Tekna+ è l’allestimento più ricco della gamma. Qui il motore è sempre il mild hybrid 158 CV che abbinato al cambio manuale e due ruote motrici è offerto al prezzo di 38.500 euro. Con il cambio Xtronic e 2WD si arriva a 40.690 euro e a 42.690 euro in caso di 4WD.

Nella Tekna+ la dotazione si completa con sedili anteriori con funzione massaggiante, rivestimenti dei sedili Monoform in pelle Nappa, sedili anteriori e volante riscaldabili e impianto audio Bose con 10 altoparlanti.

1.3 140 CV|2WD|Cambio Manuale 6 rapporti 1.3 158 CV|2WD|Cambio Manuale 6 rapporti 1.3 158 CV|2WD|Cambio Xtronic 1.3 158 CV|4WD|Cambio Xtronic Visia 25.500 euro ND ND ND Acenta 28.940 euro ND 32.140 euro ND Business 30.370 euro ND 33.570 euro ND N-Connecta 31.500 euro ND 34.700 euro 36.700 euro Tekna 33.800 euro ND 37.390 euro 39.390 euro Tekna+ ND 38.500 euro 40.690 euro 42.690 euro

ND= non disponibile

Le rivali

Tra le rivali della Qashqai possiamo considerare tutti i crossover compatti con una lunghezza tra 4,3 e 4,5 metri e con lo stesso range di prezzi della Nissan. Il parterre dei concorrenti è veramente molto ricco, a partire dalla nuova Hyundai Tucson che parte da 29.400 euro ed è offerta con motorizzazioni full hybrid e gasolio. La Kia Sportage ha versioni a benzina, gasolio, mild hybrid a gasolio e GPL e un prezzo base di 25.500 euro.

Hyundai Tucson Kia Sportage

Rimanendo sulle rivali orientali, troviamo Mazda CX-3, Mitsubishi Eclipse Cross, Toyota C-HR e SsangYong Korando. La Mazda parte da 23.150 euro e ha solo motori a benzina, mentre l'Eclipse Cross base ha un costo di 26.900 euro e versioni a benzina e ibride plug-in. La Toyota è offerta solamente con versioni full hybrid con prezzo base di 30.500 euro. La Korando è disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel e GPL e parte da 25.840 euro.

Peugeot 3008 Volkswagen Tiguan

La Peugeot 3008 e la Opel Grandland X sono disponibili con versioni a benzina, ibride plug-in a benzina e gasolio. Il listino per la 3008 parte da 29.150 euro, mentre la Opel da 27.400 euro. Renault, invece, propone la Kadjar da 27.550 euro con varianti a benzina e gasolio.

C'è poi la Jeep Compass, rinnovata recentemente, con prezzi da 29.850 euro. Infine, le proposte del Gruppo Volkswagen sono Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq e Seat Ateca. La Tiguan è acquistabile nelle versioni a benzina, gasolio e ibrida plug-in con prezzo base di 31.150 euro. La Karoq parte da 25.350 euro con motori a benzina e gasolio. Infine, il listino dell'Ateca parte da 24.400 euro e si compone solo di propulsori termici.