Un'auto importante, iconica e strategica per il futuro di Nissan come la nuova Qashqai è chiamata a ripetere i successi delle prime due generazioni, ma in un mercato ormai invaso da SUV e crossover di ogni taglia e stile.

Proprio lo stile è il fattore chiave per fare breccia nel cuore degli automobilisti alle prese con una scelta ormai vastissima nei cosiddetti "ruote alte" e in questo la nuova Nissan Qashqai ha puntato sull'evoluzione più che sulla rivoluzione.

Ma vediamo da vicino quanto è cambiato il design di nuova Qashqai, mettendola a confronto diretto con la seconda generazione ancora a listino. Seguiteci e scoprirete molti dettagli inediti.

Cambia volto e sguardo

Partiamo ovviamente dal frontale, la parte più riconoscibile e iconica di un'auto, che nel caso di nuova Nissan Qashqai si modernizza senza stravolgimenti e con una fine opera evolutiva che la rende inconfondibile.

La conosciuta V cromata che forma la calandra è ora più grande e alta, imponente nel frontale che sfoggia un paraurti semplificato e più "pulito" e soprattutto sottili fari full LED separati dalle luci diurne a boomerang.

Poco più grande di prima, ma la fiancata cambia

Scivolando verso la fiancata di Nuova Nissan Qashqai possiamo notare alcune differenze importanti tra seconda e terza generazione, in particolare nella forma delle portiere e della linea di cintura crescente verso la coda che propone inedite nervature sulla lamiera.

Anche i cerchi da 20" aiutano a dare risalto alle forme più lineari e meno arrotondate della nuova Qashqai che, basata sulla nuova piattaforma CMF-C, ha misure molto vicine al modello uscente. Ci sono 2 cm in più nel passo, 3,5 cm in più in lunghezza, 2,5 cm in più nell'altezza e 3,2 cm aggiuntivi in larghezza.

Dietro si distingue

La parte posteriore ci mostra una nuova Nissan Qashqai più attuale e sempre meno tondeggiante, con le luci a LED dal disegno tridimensionale che si sposano a un lunotto modificato e agli indicatori di direzione dinamici sulle versioni top di gamma.

Aprendo il portellone, ora anche elettrico, troviamo un piano di carico più basso di 2 cm, grazie alle sospensioni posteriori di nuova configurazione. Il volume di carico è aumentato di 74 litri.

Schermo alto e strumentazione digitale

Nell'abitacolo di nuova Nissan Qashqai si nota subito una riprogettazione completa della plancia e dei comandi, a partire dal grande schermo touch centrale che misura 9 pollici di diagonale (prima era da 7"), spostato in alto e separato dalla plancia.

Questo ha spostato in basso le bocchette di aerazione centrali, ora vicino ai comandi della climatizzazione. Il quadro strumenti diventa digitale per la prima volta, su display TFT da 12,3" coadiuvato da un inedito head-up display da 10,8".

Addio diesel, benvenuto ibrido

Un accenno infine ai motori che vedono sulla nuova Qashqai la scomparsa del diesel a favore dei propulsori ibridi. Il 1.3 turbo benzina da 140 e 158 CV è infatti sostituito dalle stesse unità di pari potenza, ma con impianto mild hybrid a 12 volt. Sulla versione da 158 CV (2WD o 4WD) il cambio CVT Xtronic di nuova generazione prende il posto del precedente doppia frizione 7 marce.

Al posto delle versioni diesel 1.5 e 1.7 è previsto l'arrivo entro alcuni mesi della full hybrid Nissan Qashqai e-Power, versione dotata di motore di trazione elettrico da 190 CV e motore 1.5 a benzina che funziona solo come generatore per ricaricare la piccola batteria da 2 kWh. In pratica l'e-Power è un "ibrido serie" che sfrutta il potente motore elettrico per le prestazioni e che invece di essere ricaricato ad una presa di corrente va semplicemente rifornito di benzina.