Per molti mesi, sin da febbraio di quest'anno, abbiamo visto foto spia della nuova generazione di Renault Kadjar. Solo adesso però la Casa della Losanga ha ufficializzato che l'erede del suo SUV medio cambierà nome e si chiamerà Renault Austral.

Il modello gemello della Nissan Qashqai prende il nome dalla parola latina "australis", scelto perché secondo Renault è una parola che "risuona in molte lingue europee, compreso il francese, ed è importante per un marchio orgoglioso delle sue radici". L'Austral arriverà in vendita nella primavera 2022, e qui sotto lo si può intravedere nel video teaser ufficiale.

Nuovo filone, nuovo nome

Al di là delle motivazioni dietro al nome, Renault ha fatto vedere ben poco dell'Austral - quanto basta per svelare il nome, e per mostrare che godrà del nuovo logo aziendale visto anche sulla Megane E-Tech. Il nome poi si trova al centro del portellone, e non sul fianco.

A livello visivo non c'è altro, ma Renault ha già anticipato in modo preciso la lunghezza del veicolo: 4,51 metri, con la "possibilità di ospitare fino a 5 passeggeri". Questo valore lo rende leggermente più lungo del gemello Nissan Qashqai, che si ferma a 4,42 metri.

Il nome nuovo non dovrebbe stupire dopotutto, perché in effetti dalle foto spia ci sembrava proprio di vedere prototipi da collaudo con un design molto diverso dalla linea del Kadjar attuale. L'essersi allontanati così tanto, con un corso stilistico più raffinato e meno "aggressivo" (oltre a un interno rinnovato completamente), ha portato il team Renault a iniziare un filone a sé con la propria nomenclatura.

Una Renault Austral prototipo in fase di collaudo

Resta ancora da vedere se Renault seguirà la scia di Nissan, ritirando dalla gamma i motori diesel per la sua nuova vettura imparentata con la Qashqai. E fra l'altro, quest'ultima è disponibile in variante E-Power - un ibrido che sfrutta il motore termico per caricare la batteria, ma la potenza trainante proviene solo dal motore elettrico - e non è chiaro se l'Austral adotterà questa configurazione, ma probabilmente preferiranno il sistema E-Tech interno.

Il lancio del SUV medio sul mercato è previsto per la primavera 2022, quindi è probabile che entro i primi mesi del prossimo anno avverrà il debutto ufficiale.