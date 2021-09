Renault è pronta a dare una forte accelerata verso l’elettrico. Dopo la Megane E-Tech, il marchio francese starebbe preparando un SUV ad emissioni zero da presentare al Salone di Parigi nel 2022.

L’indiscrezione è riportata da Auto Express che ha raccolto alcune interessanti news sui piani di Renault nel corso di un’intervista a Gilles Le Borgne, il vicepresidente esecutivo della Losanga.

Dimensioni e autonomia

Il nuovo SUV sfrutterà la piattaforma CMF-EV e potrebbe trattarsi dell’erede della Kadjar. L’attuale modello, infatti, è lungo 4,49 metri con un passo di 2,65 m, mentre la piattaforma sarebbe di grado di ospitare un’auto lunga 4,7 m e con un passo di 2,78 m.

La capacità del pacco batterie potrebbe aggirarsi tra i 60 e gli 87 kWh. In quest’ultimo caso, si arriverebbe a toccare un’autonomia di 500 km, mentre il caricatore di bordo da 130 kW in corrente continua permetterebbe di passare dal 10 all’80% in circa 35 minuti.

Grazie a batterie sottili studiate da Renault, la nuova Kadjar sarebbe in grado di offrire un’elevata abitabilità e una capacità di carico superiore ai 472 litri del modello attuale.

Prima l’ibrida plug-in, poi l’elettrica

Nel caso della batteria da 60 kWh si avrebbe a disposizione un motore elettrico anteriore da circa 217 CV. Per la 87 kWh, invece, la potenza potrebbe salire a 242 CV. Tuttavia, secondo Le Borgne la nuova Kadjar non avrà la trazione integrale. Questa potrebbe essere riservata ad una versione sportiva marchiata Alpine.

A livello di design, potrebbero essere ripresi i tratti principali della Megane elettrica.

Nuova Renault Kadjar, le foto spia

Inoltre, il SUV Renault potrebbe cambiare nome. In ogni caso, da qui a fine 2023 (data del presunto debutto del nuovo modello) c’è tempo per raccogliere ancora più informazioni. Nel frattempo, ad inizio 2022 dovrebbe arrivare la versione ibrida plug-in con un look totalmente rivisto.