L’offerta principale nei finanziamenti Renault di settembre continua a chiamarsi da qualche tempo Valore Futuro Renault: un classico finanziamento “balloon” con anticipo, mini rata e maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito. Vediamo un esempio di questa formula su una Renault Kadjar, la SUV media della Casa francese.

Per la Kadjar con il turbo diesel Blue dCi 115 CV EDC in allestimento Equilibre, che parte da un listino di 33.100 euro esclusi alcuni oneri, si scende fino a 29.050 euro, senza la necessità di una vettura in permuta.

Versando un anticipo di 7.400 euro, le rate successive sono 36 da 249,30 euro (TAN 5,5%, TAEG 6,62%); al termine, la rata finale ammonta a 18.205 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro al chilometro come costo esubero, in caso di restituzione.

Da segnalare i numerosi servizi compresi negli importi di questo esempio: finanziamento protetto, tre anni di assicurazione furto e incendio e di estensione di garanzia, più un anno di Driver Insurance.

Vantaggi

I numeri di questa offerta di Renault per la SUV Kadjar mostrano un buono sconto iniziale, anche senza un’auto in permuta, rate di circa 250 euro al mese per tre anni e una maxi rata finale che può essere un buon anticipo per l’acquisto di un’auto nuova. Lodevole la presenza di servizi inclusi nella rata, tra i quali l’estensione di garanzia fino al termine del finanziamento.

Svantaggi

La Kadjar è una vettura di fine serie, in attesa della nuova Austral: da tenerne conto, considerando anche i tempi di consegna.

In sintesi