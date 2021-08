Renault aggiunge tra le promozioni di agosto sconti particolari in caso di permuta o rottamazione, anche su un modello con motorizzazione a benzina come la SUV media Kadjar, con la formula di finanziamento Renault Easy.

Per una Renault Kadjar Business MY21 TCe 140 FAP, ad esempio, il prezzo di partenza viene ridotto da Renault a 22.700 euro, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

L’anticipo è quindi di 5.050 euro, mentre le successive rate mensili sono 36 e ammontano a 238,15 euro ciascuna (TAN 5,25%, TAEG 6,48%). Al termine, resta la maxi rata finale di 13.499,50 euro, con le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; questo importo è valido per un massimo di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro in più, in caso di restituzione.

Come di consueto, Renault aggiunge all’offerta di esempio qualche servizio: in questo caso, Finanziamento Protetto e Pack Service con tre anni di furto e incendio, un anno di Driver Insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 km totali.

Vantaggi

Con le Kadjar siamo oltre le soglie di emissioni per gli incentivi statali; Renault, quindi, propone un suo sconto rottamazione o permuta, con condizioni meno stringenti rispetto a quelle nazionali; più o meno sono 4.850 euro di offerta, con una rata di 239 euro e alcuni servizi e garanzie in aggiunta.

Svantaggi

Attenzione ai costi aggiuntivi, dagli oneri finanziari ad eventuali optional sulle auto proposte, e all’assenza di certi vantaggi negli esempi di alcune Case, come l’anticipo zero o il pagamento della rata qualche mese dopo. Nel 2022 è attesa la nuova Kadjar ibrida.

In sintesi