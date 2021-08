Una berlina elettrica per i taxi e i noleggi con conducente. Ecco la Mobilize Limo, il primo modello frutto della joint venture tra il Gruppo Renault e Jiangling Motors che verrà presentato all’IAA di Monaco l’8 settembre. Dopo un periodo di test su strada, la Limo arriverà in Europa a partire dal secondo semestre del 2022.

Una segmento D che pensa al comfort

La Limo è una berlina di medie dimensioni lunga 4,67 metri, larga 1,83 m e alta 1,47 m. Le forme sono dinamiche e moderne con fari led dalle linee affusolate e passaruota muscolosi che ospitano i cerchi in lega fumé da 17”.

L’abitacolo è arricchito da rivestimenti in TEP che richiamano l’effetto della pelle e da una dotazione tecnologica. Non mancano, infatti, il display da 10,25” del quadro strumenti e il sistema d’infotainment con touchscreen da 12,3”.

Alcune funzioni dell’auto si possono comandare a distanza tramite app. Ad esempio, si possono aprire o chiudere le portiere e avviare la climatizzazione o la ricarica.

La Limo promette anche un buon comfort di bordo. Il sedile del conducente è dotato di regolazioni elettriche a 8 vie, mentre la seconda fila può ospitare tre persone. I passeggeri possono anche regolare autonomamente il volume dell’audio, le bocchette dell’aria condizionata e le luci di cortesia.

Il bagagliaio ha una capacità di 411 litri e sotto il pianale è alloggiato un ruotino di scorta. Per la tinta si possono scegliere le colorazioni Metallic Black, Metallic Grey e Glossy White.

Prestazioni e sicurezza

La Mobilize si affida un motore elettrico da 150 CV e 220 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate sono brillanti con uno scatto 0-100 km/h di 9,6 secondi e una velocità massima limitata a 140 km/h. La batteria da 60 kWh contente di percorrere circa 450 km nel ciclo di omologazione WLTP. Sfruttando la ricarica rapida si possono recuperare 250 km di autonomia in 40 minuti ed è possibile collegarsi anche a wallbox domestiche o colonnine pubbliche.

Come equipaggiamento di sicurezza, la Limo offre di serie 8 airbag, cruise control adattativo, Blind Spot Detection, allerta e assistenza al mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Multiview Camera 360°, riconoscimento dei segnali stradali e rilevamento dei veicoli in arrivo in retromarcia.

Le offerte di noleggio

A distinguere la Limo è anche l’offerta d’acquisto. L’auto si rivolge a tutti i tipi di autisti, dai taxi al noleggio con conducente, fino ad altri servizi pubblici come il trasporto di tipo medico o sociale.

Renault afferma che il professionista (o l’azienda) potrà contare su un pacchetto di servizi personalizzato con contratti di noleggio flessibili in base a chilometraggio e durata.

È in programma anche una soluzione pay as you drive, ovvero il pagamento effettivo dei soli chilometri percorsi. Per le aziende, invece, Mobilize e Renault annunciano la partnership con alcune start-up per ottimizzare, tra le altre cose, anche le soluzioni di pagamento, la ricarica e la connettività.

I prezzi e i dettagli delle offerte verranno svelati nel corso dell’IAA di Monaco e nei prossimi mesi.