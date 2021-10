La nuova Renault Kadjar torna a farsi vedere in una serie di foto spia inedite. Per la prima volta, infatti, possiamo dare un’occhiata in anteprima agli interni del nuovo crossover francese che dovrebbe debuttare a primavera 2022 e sostituire l’attuale generazione in vendita dal 2015.

Stile di famiglia

Come il precedente modello, anche la nuova Kadjar manterrà il legame con la Nissan Qashqai. La Renault si baserà sulla piattaforma CMF-C che ospita anche il rinnovato crossover giapponese ed è ragionevole pensare che saranno condivisi anche tanti elementi di design e contenuti tecnologici.

Tuttavia, a giudicare dalle foto degli interni, sembra che la Renault avrà un proprio stile della plancia. Il quadro strumenti e il display dell’infotainment sono avvolti dalle camuffature, ma si capisce già che avranno forme più squadrate e un orientamento verso il guidatore. Lo schermo del sistema infotelematico ricorda vagamente quello della Megane E-Tech ed è probabile che presenti grafica e funzioni simili.

Sportiva nel look e nei motori

Per il resto, le foto spia mettono in evidenza le forme ancora più sportive della Kadjar. Nella fiancata si nota la linea di cintura molto alta che esalta la muscolosità, mentre il lunotto integra uno spoiler per rendere più accattivante la zona posteriore.

Come la Qashqai, anche la Renault dovrebbe montare fari anteriori piuttosto sottili e integrare una calandra di dimensioni generose.

Al debutto, la Kadjar dovrebbe essere proposta in versione ibrida plug-in da 280 CV con un 1.2 turbo benzina abbinato ad un motore elettrico sull’asse posteriore per sviluppare la trazione integrale. Probabile anche la presenza delle varianti full hybrid da 140-145 CV con powertrain derivati da Clio, Captur e Arkana.

Nel 2023, invece, la gamma potrebbe essere completata da due declinazioni elettriche da 217 CV e 242 CV. Infine, sarebbe prevista anche una versione sportiva marchiata Alpine.