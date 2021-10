La gamma francese della Renault Twingo si allarga con l’aggiunta dell’esclusiva versione Urban Night. Dotata di un look distintivo e unico tra tutti gli allestimenti, la city car francese è disponibile con motorizzazione elettrica o a benzina ed è dotata di un equipaggiamento completo integrabile con alcuni optional. Al momento però resta in Francia.

Nera e con dettagli unici

La Urban Night si basa sull’allestimento Intens e si distingue per cerchi in lega da 16” e finiture nere, calotte degli specchietti con scritta “Urban Night X” e speciali grafiche sulle portiere posteriori e sul tetto (rimuovibili senza costi aggiuntivi). Le scritte sono disponibili in colorazione nera o bianca per il giusto contrasto cromatico con la carrozzeria.

Quattro le tinte disponibili per la Twingo: Cristal White, Quartz White, Moon Grey e Diamond Black.

La limited edition è speciale anche nell’abitacolo dove troviamo battitacco specifici, elementi in nero lucido sulla plancia e la grafica “Urban Night X”.

I sedili in tessuto nero presentano una banda verticale bianca centrale, mentre a livello di tecnologia è includo l’infotainment con navigatore e retrocamera. Completano l’equipaggiamento la postazione per la ricarica wireless dello smartphone e i sensori di parcheggio posteriori.

Prezzi e accessori

La speciale Renault Twingo è venduta in Francia da 26.650 euro per la versione elettrica E-Tech e da 17.300 euro per la 1.0 a benzina da 65 CV. Entrambe dotate della trazione posteriore, la 1.0 è abbinata ad un cambio manuale a 5 marce, mentre la Renault elettrica promette circa 190 km di autonomia con tempistiche di ricarica minime di un’ora e mezza.

La dotazione si può integrare col tetto panoramico (1.100 euro), sedili anteriori riscaldabili (250 euro) e, per la variante elettrica, con un cavo di ricarica Modo 3 Tipo 2 (300 euro).

Disponibilità e prezzi per il mercato italiano non sono stati resi noti ufficialmente.