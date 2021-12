Sulla scia dell’annuncio di poche ore fa da parte della Casa della Losanga riguardo all'arrivo della Austral, l’erede che sostituirà la Kadjar nella gamma dei SUV medi del marchio francese, le nostre spie hanno fotografato un esemplare impegnato in fase di test su strada.

Il prototipo è ancora pesantemente camuffato dalla pellicola mimetica, ma già dai primi dettagli possiamo confermare che il “gemello” della Nissan Qashqai sarà molto diverso dal suo predecessore.

Design completamente rivisto

Secondo quanto dichiarato dal costruttore, l’Austral, nome che - lo ricordiamo - deriva dal termine latino “australis”, avrà una lunghezza di 4,51 metri, superiore di pochi centimetri rispetto al modello che sostituisce.

La presenza di lamelle verticali che si intravedono sulla calandra e i gruppi ottici anteriori di minori dimensioni suggeriscono un cambio di design verso forme più eleganti per il nuovo crossover Renault, senza rinunciare a una certa dinamicità, come dimostra la linea spiovente del tetto.

Al posteriore i fari, quasi del tutto celati dalla pellicola mimetica, dovrebbero avere uno sviluppo orizzontale, come nel caso della firma luminosa a LED della Megane E-Tech, divisa al centro del portellone dal logo della Losanga.

Sparirà il diesel?

Per quanto riguarda gli interni, le precedenti foto spia avevano rivelato un cruscotto completamente ridisegnato per adattarsi al doppio display del sistema di infotainment visto sul crossover elettrico Renault, il quale includerà anche comandi fisici presenti sotto il touchscreen posizionato al centro della plancia.

La nuova Austral sarà equipaggiata con una trasmissione manuale a sei rapporti, ma verrà resa disponibile anche quella automatica (in via opzionale). La gamma motori potrebbe abbandonare il diesel, come nel caso della Nissan Qashqai con cui è strettamente imparentata, per offrire solamente varianti a benzina e ibride.

Il debutto è molto vicino, visto che il crossover Renault sarà in vendita dalla primavera del 2022.