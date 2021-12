Da qualche mese anche la Renault Megane a cinque porte, oltre alla familiare Sporter, è disponibile con la motorizzazione ibrida plug-in E-Tech col motore a benzina 1.6 più due motori elettrici per un totale di 160 CV.

La nuova Megane ibrida ricaricabile alla spina è protagonista di questa prova consumi reali dove ha ottenuto una media di 4,40 l/100 km (22,73 km/l di percorrenza) nei 360 km di tragitto standard da Roma a Forlì. La spesa totale per il viaggio è di 30,68 euro (28,34 euro di benzina + 2,34 euro di elettricità) e in uscita da Roma ha percorso circa 40 km in modalità Pure, elettrica al 100%.

Ha fatto meglio della familiare

I 4,40 l/100 km ottenuti dalla Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line valgono alla hatchback francese un discreto posizionamento all'interno della classifica consumi reali, superando la Megane Sporter con lo stesso motore (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) e la Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

Meglio della Megane berlina, tra le plug-in, hanno fatto invece la Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 e la Skoda Superb Wagon iV, entrambe a quota 4,20 l/100 km (23,8 km/l), ma anche la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l).

Bene gli ausili alla guida

La Megane ibrida plug-in provata è in allestimento R.S. Line con l'aggiunta di colore metallizzato Blu Iron, cerchi in lega da 18", sedili rivestiti in Alcantara, tetto panoramico apribile, head-up display e Techno Pack. Il prezzo finale, salvo promozioni, supera così i 44.000 euro.

L'auto si dimostra scattante, piacevole da guidare e ben assettata senza essere troppo rigida. Le finiture interne sono di buon livello e così anche le dotazioni e gli ausili alla guida che funzionano sempre bene. Solo il volume del bagagliaio risulta leggermente ridotto rispetto alle altre Megane e ad alcune concorrenti.

40 km in elettrico

Quando viaggia a batteria carica (10,4 kWh di capacità), la Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line può percorrere quasi sempre quasi 40 km in modalità elettrica, con punte oltre i 50 km, ma una guida più sportiva a zero emissioni riduce ovviamente il range.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 22,5 kWh/100 km (4,4 km/kWh)

45 km di autonomia

45 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

52 km di autonomia

52 km di autonomia Autostrada: 27,5 kWh/100 km (3,6 km/kWh)

37 km di autonomia

37 km di autonomia Economy run: 12,2 kWh/100 km (8,1 km/kWh)

84 km di autonomia

84 km di autonomia Massimo consumo: 54,2 kWh/100 km (1.8 km/kWh)

18 km di autonomia

Non esagera nel consumo di benzina

Quando invece la batteria è scarica e si utilizza solo la benzina del serbatoio da 39 litri i consumi restano entro margini più che accettabili per la categoria di berlina compatta da 160 CV.

Anche l'autonomia complessiva con un pieno di benzina supera spesso i 500 km e non impone soste troppo frequenti dal benzinaio.

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

698 km di autonomia

698 km di autonomia Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

588 km di autonomia

588 km di autonomia Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

928 km di autonomia

928 km di autonomia Massimo consumo: 19,4 l/100 km (5,1 km/l)

198 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line Ibrido

(Benzina) 69 kW Euro 6d-ISC-FCM 28 g/km 31 g/km

Dati

Vettura: Renault Megane Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line

Listino base: 39.450 euro

Data prova: 23/11/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 16°/Sereno, 8°

Prezzo carburante: 1,789 euro/l (Benzina) - 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.058

Km totali all'inizio del test: 4.452

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Continental PremiumContact 6 - 225/40 R18 92W XL (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,40 l/100 km (22,73 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,68 euro (28,34 euro di benzina + 2,34 euro di elettricità)

Spesa mensile: 62,97 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 254 km

Quanto fa con un pieno: 886 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità





La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.