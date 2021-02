Al momento il listino Renault accoglie due auto ibride plug-in: la Captur E-Tech che abbiamo già testato nella prova consumi reali e la Megane Sporter E-Tech che scopriamo oggi alle prese con il classico percorso Roma-Forlì.

La familiare francese ricaricabile alla spina si è dimostrata discretamente parca nei consumi, con una media di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) che porta ad una spesa di viaggio di 28,50 euro (26,32 euro per la benzina e 2,18 euro per l'elettricità del pieno batteria). In uscita da Roma ha percorso 43 km in modalità elettrica al 100%.

Consumi poco sotto la metà classifica

Messa a confronto con le poche altre berline o familiari ricaricabili, la Renault Megane Sporter Plug-In Hybrid E-TECH 160 protagonista della prova si posiziona un po' sotto la metà graduatoria nella classifica consumi reali (categoria ibride plug-in).

La francese risulta infatti dietro la Skoda Superb Wagon iV e la Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 con la stessa motorizzazione della Megane, a pari merito a quota 4,20 l/100 km (23,8 km/l), ma anche superata dalla Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD con i suoi 3,80 l/100 km (26,3 km/l).

Più della Megane plug-in hybrid hanno invece consumato Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Renegade 4xe Trailhawk (5,20 l/100 km - 19,2 km/l) e MINI Cooper S E ALL4 Countryman (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Fino a 6.500 euro di incentivi rottamazione

L'auto provata è nella sua versione più ricca e sportiveggiante, la R.S. Line che con l'aggiunta di diversi e utili pacchetti opzionali raggiunge un prezzo di listino poco superiore ai 42.000 euro, salvo promozioni.

Questa cifra va però scontata degli incentivi statali per auto con CO2 compresa tra 20 a 60 g/km, quelli che in caso di rottamazione arrivano a 6.500 euro.

Nella prova questa Megane familiare ibrida plug-in si è dimostrata una buona viaggiatrice con ottime doti di carico, assetto sicuro in ogni situazione, potenza sufficiente (160 CV) e finiture discrete accompagnate da una dotazione che diventa davvero completa solo con alcuni pacchetti a pagamento.

40 km in elettrico

Nell'utilizzo quotidiano a batteria carica la Megane Sporter Plug-In Hybrid E-TECH 160 riesce quasi sempre a percorrere 40 km con un pieno di batteria, anche nelle prove più difficili.

L'accumulatore da 9,8 kWh si ricarica in circa 4 ore da una presa domestica e solo in autostrada o nella prova del massimo consumo si dimostra poco adatto alle lunghe autonomie.

I consumi a batteria carica

Traffico in città (Roma): 23,5 kWh/100 km (4,2 km/kWh)

41 km di autonomia

41 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 20,0 kWh/100 km (5,0 km/kWh)

49 km di autonomia

49 km di autonomia Economy run: 18,9 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

51 km di autonomia

51 km di autonomia Massimo consumo: 52,2 kWh/100 km (1.5 km/kWh)

18 km di autonomia

Il motore elettrico aiuta sempre quello a benzina

I consumi a batteria scarica sono comunque inferiori a quelli che ci si aspetterebbe da una familiare compatta come questa che ha 160 CV, grazie soprattutto al motore elettrico che interviene sempre per muovere l'auto a bassa velocità o alternarsi a quello a benzina.

Così anche in città, in autostrada o nell'uso misto urbano-extraurbano, i consumi non si alzano mai troppo e il serbatoio di benzina da 39 litri garantisce sempre buone autonomie.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

608 km di autonomia

608 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

682 km di autonomia

682 km di autonomia Autostrada: 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

581 km di autonomia

581 km di autonomia Economy run: 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

846 km di autonomia

846 km di autonomia Massimo consumo: 19,0 l/100 km (5,2 km/l)

202 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Renault Megane Sporter Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line Ibrido

(Benzina) 67 kW Euro 6d-ISC-FCM 31 g/km 34 g/km

Dati

Vettura: Renault Megane Sporter Plug-In Hybrid E-TECH 160 R.S. Line

Listino base: 39.850 euro

Data prova: 12/02/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, 15°/Pioggia, Neve, 3°

Prezzo carburante: 1,539 euro/l (Benzina) - 0,2226 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 962

Km totali all'inizio del test: 1.308

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Continental PremiumContact 6 - 225/40 R18 92W XL (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,50 euro (26,32 euro di benzina + 2,18 euro di elettricità)

Spesa mensile: 58,48 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 274 km

Quanto fa con un pieno: 821 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità

