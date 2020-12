Dopo la presentazione ad inizio anno, la versione ibrida plug-in della Renault Megane Sporter arriva ora nelle concessionarie. Si chiama E-Tech e sfrutta il medesimo powertrain elettrificato della sorella Captur.

Due gli allestimenti a listino, Business ed R.S. Line, con prezzi a partire da 36.950 euro. Oggi la E-Tech è disponibile unicamente con carrozzeria familiare, ma nel corso del primo semestre del 2021 l'offerta plug-in per Megane si allargherà anche alla variante di carrozzeria hatchback.

Due allestimenti

Nonostante il sempre maggiore "potere" di Suv e crossover sul mercato, Renault continua a puntare sulla versione familiare della Megane. Proprio la variante Sporter, infatti, è stata scelta dal 60% dei clienti. Un dato che sottolinea quanto sia ancora vivo e forte l'interesse degli automobilisti per questo tipo di carrozzeria. Non stupisce, quindi, che in Renault abbiano scelto proprio la Sporter per lanciare la tecnologia E-Tech sulla loro media di segmento C.

Come dicevamo, gli allestimenti disponibili sono due. Si parte dal Business, offerto ad un prezzo di 36.950 euro, per poi passare all'R.S. Line, proposto a 39.550 euro. Il primo offre di serie il sistema multimediale EASY LINK con navigatore con touchscreen da 7”, Driver Display digitale da 7” a colori, Easy Access System, fari full LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. L'R.S. Line, invece, oltre che per i dettagli estetici dedicati, si distingue per la presenza di serie del sistema di infotainment con schermo da 9,3” con navigazione 3D, il Driver Display da 10” e la Parking camera posteriore,

Anche a rate, da 249 euro al mese

Con un livello di emissioni dichiarato di 34 g/km di CO2, la Renault Megane Sporter E-Tech rientra nella fascia di ecoincentivi che va da 21 a 60 g/km. Per questo motivo usufruisce di uno sconto statale pari a 2.500 euro senza rottamazione, e di 4.500 euro nel caso in cui si abbia invece una vettura da rottamare.

Con la formula di acquisto Best For You, inoltre, Renault permette di portarsi a casa una Megane Sporter E-Tech a partire da 249 euro al mese. L'offerta è valida in caso di rottamazione e previo un anticipo di 5.850 euro.

Come è fatta

La Renault Megane Sporter E-Tech si riconosce per la presenza dei loghi "E-Tech" sui montanti centrali, oltre che sul portellone posteriore e all'interno dell'abitacolo sulla ghiera del cambio. Dentro poi, il quadro strumenti ha una grafica dedicata e il sistema My Sense aggiunge la modalità di guida Pure, per muoversi utilizzando la sola spinta del motore elettrico.

A proposito di motore, il powertrain della Megane plug-in è costituito da un motore endotermico 1.6 aspirato abbinato a due unità elettriche. Una, quella più grande, funge da motore e muove la vettura grazie all'energia stipata nella batteria da 9,8 kWh, sufficiente a percorrere 50 km a zero emissioni.

Il secondo motore elettrico funge da generatore e starter oltre che da stabilizzatore, lavorando al posto dei sincronizzatori del cambio, adattando i giri motore a quelli della trasmissione. La potenza complessiva del sistema è di 160 CV.