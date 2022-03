Il nuovo SUV compatto ed elettrificato di Renault si chiama Austral e prende il posto di Kadjar con le vendite che partiranno nell'ultimo trimestre del 2022. A fare da base alla Renault Austral è la piattaforma comune CMF-C/D di terza generazione dell'alleanza Renault Nissan Mitsubishi caratterizzata anche da motorizzazioni esclusivamente ibride, mild e full hybrid.

La nuova Austral è anche la prima Renault a proporre in gamma una versione dal carattere sportivo chiamato Esprit Alpine e assieme alle quattro ruote sterzanti 4CONTROL Advanced e a 32 sistemi di ausilio alla guida intende conquistare il segmento C.

4,51 metri di SUV

Lo stile esterno di Renault Austral, definito "sensual tech", è opera della squadra guidata da Gilles Vidal e si caratterizza per linee curve unite a nuovi elementi geometrici visibili nei fari a LED posteriori e in quelli anteriori sagomati a diamante.

I cerchi in lega con misure da 17 a 20 pollici sottolineano le forme massicce di questo SUV che misura 4,51 metri di lunghezza, è largo 1,83 metri ed è alto 1,62 metri partendo da un passo di 2,67 metri. I colori esterni sono sette e fra questi è compreso l'esclusiva tinta opaca Satin Shale Grey riservata alla versione Esprit Alpine dell'Austral. La capacità del bagagliaio va da un minimo di 430 litri per la versione full hybrid E-Tech con schienali posteriori fissi a un massimo di 575 litri nel caso della versione con sedili posteriori scorrevoli. Abbattendo i sedili dietro la volumetria di carico raggiunge i 1.525 litri.

Interni innovativi e doppio schermo

A caratterizzare l'abitacolo di Renault Austral ci pensa il doppio schermo in plancia costituito da strumentazione digitale da 12,3" e display verticale per l'infotainment da 12". Non manca neppure l'head up display da 9,3". La luminosità di questi schermi chiamati OpenR permette di rinunciare alla classica palpebra di protezione del quadro strumenti.

Anche la console centrale è progettata e sagomata in modo da separare posto di guida e posto passeggero, mentre i rivestimenti interni sono realizzati con pelli, Alcantara e tessuti soffici che si combinano a inserti in vero legno, neri o con cromatura satinata. Particolare attenzione è stata posta allo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori che dispongono di 27,4 centimetri per le ginocchia, un valore definito il migliore della categoria.

Diversi vani porta oggetti offrono 35 litri di spazio in più per gli oggetti a bordo, con il sedile posteriore che può essere abbattibile in due parti 1/3 e 2/3 e scorrevole su rotaie di 16 centimetri. Lo sportiveggiante allestimento Renault Austral Esprit Alpine si distingue, oltre per la vernice opaca e i cerchi da 20" diamantati, per le cuciture a contrasto sui sedili, pedaliera in alluminio e battitacco dedicati.

Motori 1.2 full hybrid, 1.2 mild hybrid 48V o 1.3 mild hybrid 12V

La versione più potente di Renault Austral è la E-Tech full hybrid dotata di motore 1.2 a tre cilindri e motore elettrico che sviluppano 200 CV e fanno affidamento su una batteria agli ioni di litio da 1,7 kWh. Il consumo combinato di questa motorizzazione che parte sempre in modalità elettrica è di 4,6 l/100 km, con emissioni di CO2 a quota 105 g/km.

Lo stesso motore 1.2 tre cilindri benzina è utilizzato sulla Renault Austral Mild Hybrid Advanced con impianto a 48 volt che sviluppa 130 CV e ha un consumo combinato di 5,3 l/100 km. Sull'Austral Mild Hybrid è invece installato il motore 1.3 quattro cilindri benzina sviluppato con Mercedes e con impianto a 12 volt che arriva a 140 CV col cambio manuale e a 160 CV col cambio automatico X-Tronic. In questo caso il consumo medio è di 6,2 l/100 km.

Quattro ruote sterzanti di nuova generazione

Il citato sistema di sterzatura integrale 4CONTROL Advanced è in grado di ruotare di 5° le ruote posteriori di Renault Austral, permettendo un diametro di sterzata di appne a10,1 metri. Combinato col sistema di scelta della modalità di guida Multi-Sense, le quattro ruote sterzanti possono essere regolate in 13 diversi modi.

Tra i 32 Adas disponibili su Austral vanno citati il cruise control adattivo con funzione "Stop & Go", il mantenimento corsia, la telecamera a 360°, il parcheggio automatico, la frenata automatica in retromarcia e i fari Matrix LED.

I prezzi di Renault Austral, non ancora annunciati, dovrebbero essere ufficializzati a breve.