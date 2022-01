Renault è pronta a staccare la spina per la Kadjar e ad aprire un nuovo capitolo nella sua gamma. L’erede del SUV sarà la Austral, un modello già anticipato da diversi teaser pubblicati negli scorsi mesi. Per alimentare l’attesa, la Casa francese ha rilasciato una nuova immagine che mostra per la prima volta l’abitacolo del SUV, il quale porterà con sé tante innovazioni.

Punta su tecnologia e praticità

A giudicare dalla foto teaser, l’Austral avrà una tecnologia simile a quella presente nella Megane E-Tech elettrica e soluzioni vicine alla Nissan Qashqai.

Così, la nuova Renault combinerà un quadro strumenti interamente digitale con un sistema d’infotainment dotato di uno schermo verticale di dimensioni generose. In totale, i due pannelli occuperanno una superficie di 24,3” e sarà possibile accedere a tutte le funzioni in modo intuitivo tramite uno o due tocchi sullo schermo.

L’interfaccia OpenR Link incorporerà Android Auto e Apple CarPlay, oltre a Google Maps e Google Searth.

L’Austral, però, punterà anche sulla praticità offrendo oltre 30 litri di capacità complessivi tra i vari vani portaoggetti e un divano posteriore a scorrimento. Inoltre, il pavimento non avrà l’ingombrante “scalino” della trasmissione nella zona posteriore: una rarità tra i modelli con motore termico.

Solo motori ibridi

Parlando proprio di motore, la Renault impiegherà solo powertrain a benzina completamente elettrificati. Niente diesel, quindi, per l’Austral che si affiderà ad un motore full hybrid E-Tech di nuova generazione e a versioni mild hybrid con propulsori 1.2 e 1.3 turbo con tecnologia a 48V e 12V.

Il marchio d’Oltralpe ha annunciato emissioni di CO 2 a partire da 105 g/km per la E-Tech (anche se il dato è ancora in corso di omologazione WLTP), mentre la potenza massima raggiungerà i 200 CV. Improbabile, invece, l’adozione della motorizzazione E-Power della Nissan Qashqai, nella quale l’unità a benzina viene utilizzata come range extender del motore elettrico.

Per scoprire tutti i dettagli sull’Austral, comunque, occorre avere ancora un po’ di pazienza. Il modello verrà svelato completamente nel corso della primavera.