Prima le foto con i muletti camuffati, poi parte dell'abitacolo e ora un bozzetto: continua la campagna di teasing della Renault Astral, destinata a terminare il prossimo 8 marzo con la presentazione ufficiale del nuovo SUV chiamato a sostituire la Kadjar.

Bozzetto che estremizzano forme e linee, ma che mette permette di vedere per la prima volta alcune caratteristiche dell'esterno della Austral, che se da una parte erediterà alcuni elementi distintivi Renault, dall'altra porterà novità di stile che potrebbero poi ritornare sui futuri modelli della Losanga.

Sguardo di famiglia

Le luci anteriori mantengono il classico disegno a "C" delle varie Clio, Captur e Megane E-Tech, riprendendo da quest'ultima un disegno molto sottile per i gruppi ottici principali e la linea cromata che li unisce, interrotta dal rinnovato logo denominato "Nouvel R" e visto per la prima volta a bordo della R5 Concept.

Cromatura che torna anche come cornice superiore della vetratura laterale, a terminare sul montante C, elemento presente anche sulla Megane elettrica, a dimostrazione di come la compatta emissioni zero rappresenti per la Casa un nuovo punto di partenza non solo sotto il punto di vista della meccanica, anche per lo stile.

A questo la Renault Astral aggiunge un aspetto atletico e muscoloso, con cofano imponente e attraversato da nervature ben più che marcate, discostandosi dunque dalle rotondità più classiche della Kadjar. La griglia "spezzata" dall'elemento che la attraversa in orizzontale appare imponente, schiacciando idealmente a terra il SUV francese, con le prese d'aria laterali generose che aiutano nell'allargare visivamente il muso.

Renault Austral, gli interni

Basse emissioni

Basata sulla piattaforma della "cugina" Nissan Qashqai la Renault Austral ne riprenderà anche le motorizzazioni, con una gamma interamente elettrificata composta da unità mild e full hybrid, con potenza massima di 200 CV (ma non si escludono motori più potenti in futuro) ed emissioni medie pari a 105 g/km.