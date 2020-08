Auto ibrida: oggi per guadagnare tale definizione è sufficiente avere un qualche motore elettrico. Non importa quanto grande o potente.

Il termine infatti racchiude tecnologie diverse tra loro, accomunate dal fatto di avere a bordo due differenti motori, uno a benzina (o più raramente diesel) e uno elettrico che interagiscono tra loro.

Tutte le auto di questo tipo sono omologate con la stessa definizione generica che viene riportata sulla carta di circolazione (P.3) “IBRIDO” e garantisce l’accesso a diversi tipi di incentivi e agevolazioni. Ma delle differenze tecniche ci sono e per fare un acquisto consapevole è bene conoscerle.

Il distinguo di base

La confusione si genera soprattutto fra i due sistemi ibridi più diffusi, ovvero i mild hybrid cosiddetti “ibridi leggeri”, e quelli di tipo full hybrid.

Se volessimo riassumere il concetto in due parole, potremmo dire che la differenza sta nella potenza e nel ruolo della parte elettrica.

Ruolo che nel primo caso è molto limitato mentre negli ibridi “full” assume tutt'altra importanza, permettendo di abbattere i consumi in modo più rilevante anche se con maggior complessità e quindi un costo superiore.

Mild hybrid, un aiutino e poco più

Sui modelli mild hybrid, motore elettrico e batteria hanno dimensioni e potenza molto limitati. Questo aiuta a contenere il peso e i costi, ma fa anche sì che il contributo alla riduzione dei consumi sia marginale.

In un sistema mild-hybrid infatti, il motore elettrico funziona da starter per avviare il motore principale e lo assiste in partenza e in accelerazione dando una spinta aggiuntiva che dovrebbe “alleggerire” il lavoro nei momenti di maggior sforzo, aiutandolo a consumare meno carburante.

Tuttavia, in un sistema mild-hybrid, il motore elettrico non è in grado di provvedere da solo a muovere il veicolo se non per brevissimi istanti. L’energia necessaria a farlo funzionare è recuperata in decelerazione e frenata, senza possibilità di ricaricare la batteria esternamente.

I mild più potenti "veleggiano"

Il principio è a grandi linee uguale per tutti i sistemi che si definiscono mild hybrid, con qualche eccezione: è il caso della tecnologia applicata ai motori di auto premium più grandi e potenti, che sfruttano un impianto a 48 Volt anziché a 12 come altri costruttori, e potendo disporre di potenze leggermente maggiori offrono anche la funzione di veleggiamento.

Questa si attiva in particolari situazioni, come la marcia a velocità costante (e non superiore a un certo limite, di solito max 120 km/h). A questo punto, il motore a scoppio viene spento e quello elettrico provvede a mantenere l’andatura per brevi periodi, secondo lo stato della riserva energetica.

Non soltanto piccole

La tecnologia mild hybrid è introdotta sempre più spesso come implemento per i motori di utilitarie e compatte, come accaduto di recente per Fiat 500 e Panda e Lancia Ypsilon Hybrid, ma anche Ford Puma, alcune versioni della Kuga , Suv e berline Kia e Hyundai lanche a gasolio, 'intera gamma Suzuki, dapprima con Swift e Ignis a cui di recente si sono aggiunte S-Cross e Vitara con il nuovo sistema a 48V, e molte altre.

Esiste poi anche un sistema classificato come mild-hybrid ma con capacità leggermente superiori: parliamo della tecnologia e-boxer di Subaru, che ha invece la capacità di far partire l’auto con la sola spinta del motore elettrico e farle percorrere fino a 1,6 km solo se la batteria è al massimo e il piede molto leggero.

Full hybrid, sinergia completa

Le auto full hybrid hanno una potenza elettrica maggiore e quindi, interventi più importanti e prolungati del motore elettrico che offre una propria autonomia ,anche se minima, oltre che programmi di marcia con cui si può scegliere di sfruttare a fondo quella risorsa fino a che la riserva lo consente.

Si può quindi marciare in modalità unicamente elettrica, anche se spesso per una manciata di chilometri. La differenza in termini di consumi è rilevante e le auto più moderne, secondo i dati dichiarati, promettono di passare la maggior parte del tempo in città in modalità elettrica.

Questo anche perché ormai molti modelli non sono più "semplici" ibridi seriali - dove cioè entrambi i motori agiscono sulle ruote - ma funzionano anche da ibridi paralleli. Come avviene sulla Renault Clio E-Tech, dove un motore elettrico è accoppiato alle ruote, un altro invece - collegato al motore benzina - funziona da generatore e ricarica le batterie.

Alla famiglia delle full hybrid appartengono la capostipite Prius e in generale tutti gli ibridi Toyota e Lexus, le Hyundai Ioniq e Kona hybrid e molte altre.

Come accennato in apertura, in un sistema ibrido completo la batteria è più grande e pesante e il prezzo può salire sensibilmente rispetto a una mild o a una endotermica pura. Anche se è difficile ottenere un raffronto corretto in quanto i motori abbinati non sono quasi mai gli stessi, la differenza a listino c'è.

Nella tabella che segue sui può notare la differenza nella capienza e nella potenza della batteria tra tre vetture di segmento A e B: due utilitarie, Suzuki Swift e Toyota Yaris, e una city car, Fiat Panda Hybrid.

La Panda rappresenta ad oggi il modello più economico e semplice dotato di sistema mild hybrid e va sottolineato che a differenza delle altre due, ha il cambio manuale (disponibile anche per la Swift, anche se qui abbiamo scelto di prendere a riferimento la variante CVT)

Modello Suzuki Swift Hybrid CVT Fiat Panda Hybrid M/T Toyota Yaris Hybrid CVT Tipologia mild hybrid mild hybrid full hybrid Motore benzina 1.2 - 4 cilindri 1.0 - 3 cilindri 1.5 VVTi - 3 cilindri Potenza 83 CV 70 CV 92 CV Motore elettrico 12V 12V 12V Potenza elettrico 1,93 kW-2,62 CV 3,6 kW-5CV 59 kW-80 CV Potenza tot sistema 83 CV 70 CV 116 CV Batteria 0,3 kWh 0,13 kWh 1,2 kWh Peso del sistema ibrido 45 kg 25 kg 125 kg Consumo dichiarato 5,3 l/100 km (WLTP) 4 l/100 km (WLTP) 3,8 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 121 g/km 89-92 g/km 85/112 g/km Autonomia elettrica - - 2 km Prezzo base 19.790 euro 13.750 euro 21.500 euro

Le ibride plug-in fanno storia se

La classificazione delle auto ibride non finisce qui perchè ci sarebbero anche le auto ibride plug-in. Quest’ultime montano una batteria molto più grande che si deve ricaricare per forza di cose con una fonte esterna, esattamente come le auto elettriche. I costi di acquisto lievitano sensibilmente e le valutazioni da fare sono di tipo diverso. Se volete approfondire l’argomento vi rimandiamo a questo articolo.