Look rinnovato e tecnologia di ultima generazione per migliorare e comfort di bordo. Per festeggiare i 25 anni di carriera, la Subaru Forester in veste Model Year 2022 punta su questi due aspetti. Nessun cambiamento, invece, per il powetrain ibrido e-Boxer costituito da un 2.0 da 150 CV e dal cambio automatico Lineartronic.

Le novità per esterni e interni

Il MY22 della Forester non è un vero e proprio restyling, ma ci va abbastanza vicino. La carrozzeria, infatti, resta in buona parte confermata, anche se, insieme a dei paraurti rivisitati nelle linee, debuttano dei gruppi ottici anteriori ridisegnati e una nuova grafica per i fari posteriori.

Inoltre, alla gamma di colori si aggiungono le tinte Cascade Green Silica, Autumn Green Metallic e Brilliant Bronze Metallic.

Qualche novità in più è presente nell’abitacolo dove debuttano nuovi rivestimenti e un infotainment con schermo da 8” aggiornato con Apple CarPlay e Android Auto. Nuove funzionalità anche per il Driver Monitoring System, il sistema che riconosce il volto e ora anche i gesti del guidatore, il quale può modificare la temperatura del climatizzatore automatico senza utilizzare i comandi fisici.

Invariata la praticità di bordo, con una capacità del bagagliaio che parte da 509 litri arrivando fino a 1.779 litri se si abbattono i sedili posteriori consentendo di caricare oggetti lunghi fino a 1,98 metri.

Sempre più sicura e versatile

La lista di aggiornamenti continua grazie all’impiego di sistemi di assistenza ADAS di quarta generazione. La Subaru Forester 2022 sfoggia la versione più recente del pacchetto ADAS Eyesight che comprende il Lane Departure Prevention, il cruise control adattativo con Lane Centering e l’Automatic Emergency Steering. Il dispositivo anticollisione è stato rivisto per intervenire anche in caso di svolta negli incroci.

La Forester MY22 è stata aggiornata con una nuova taratura dello sterzo e degli ammortizzatori, mentre, come detto, il motore mild hybrid e-Boxer mantiene intatte le proprie capacità in termini di potenza (150 CV) e traino (1.870 kg).

La trazione integrale S-AWD con Active Torque Vectoring e la luce da terra di 22 cm sono buoni alleati per la guida in fuoristrada. E infatti la Forester ha conservato la modalità off-road X-Mode, oltre alla configurazione Sport. A tal proposito, nella modalità Sport, il sistema attiva automaticamente l’e-Active Shift Control che consente una risposta più reattiva in curva.

Subaru Forester 2022, i prezzi

I prezzi della Subaru Forester 2022 non sono ancora stati comunicati ma non dovrebbero discostarsi di molto da quelli della versione attuale, con listino a partire dai 37.750 euro dell'allestimento Free e top di gamma Premium a 45.250 euro.