Gli incentivi auto ci saranno anche nel 2024 e disporranno di 610 milioni, ai quali ne verranno aggiunti altri 320 avanzati dal fondo previsto per il 2023. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore.

Un'intervento nel quale il ministro ha anche parlato della tabella che regolerà gli incentivi auto 2024, praticamente uguale a quella dell'ecobonus 2022 e 2023, aggiungendo novità per quanto riguarda società di noleggio e sull'intenzione di privilegiare le auto prodotte in Italia.

Incentivi auto 2024, le fasce

Come detto nulla cambierà per quanto riguarda le tipologie di auto che potranno beneficiare degli incentivi auto 2024, regolati ancora una volta secondo i livelli di CO2 emessa:

0-20 g/km

21-64 g/km

65-135 g/km

I fondi maggiori saranno destinati alle auto con emissioni minori, ma ancora non sappiamo effettivamente quanto sarà l'importo dell'ecobonus. Urso ha però annunciato una maggiorazione del contributo statale per le famiglie con Isee (l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari) inferiore a 30.000 euro. Particolare presente negli incentivi del 2022 ma scomparso da quelli dell'anno scorso. Se dovesse riprendere quanto previsto due anni fa i beneficiari avranno il 50% in più di fondo a disposizione.

Altra novità l'apertura degli incentivi auto 2024 anche alle società di noleggio, grandi assenti dello scorso anno.

Confermato invece il tetto massimo di spesa, anche se ancora non è stato comunicato. Gli scorsi anni era di 35.000 euro + IVA (quindi 42.700 euro) per le auto di prima e terza fascia, mentre per quelle di seconda fascia saliva a 45.000 + IVA (54.900 euro). La sensazione è che verranno mantenuti tali limiti in quanto, come sottolineato dal ministro "La modulazione dei tetti di prezzo infine ci garantirà di sostenere in particolare la produzione italiana. Nel 2022 solo il 19-20% degli incentivi è andato a modelli prodotti in Italia e se nemmeno i nuovi bonus invertiranno la tendenza dovremo penderne atto e spostare più risorse sul lato dell’offerta, cioè sul piano degli investimenti produttivi".

Urso non ha fatto cenno all'idea di seguire l'esempio francese, considerando nel conteggio della CO2 anche quella emessa durante produzione e trasporto, così da penalizzare in maniera massiccia le auto prodotte in Cina. Secondo voci di corridoio il governo italiano stava valutando l'idea, che per ora pare però essere rimasta tale. Anche di leasing sociale non si è fatto cenno.

La spinta per la produzione

A tal proposito nel corso dell'intervista Urso ha ricordato come si stia svolgendo proprio in questi giorni il tavolo automotive che vede il ministero impegnato in confronti con imprese e sindacati, "per arrivare a un accordo di sviluppo complessivo sull’auto".

Tra gli obiettivi c'è quello di aumentare la produzione auto in Italia, con Stellantis in prima fila "per definire l’obiettivo di 1 milione di unità in Italia, tra auto e veicoli commerciali".