Il 2023 si è chiuso per il mercato dell'auto con 1.566.448 auto nuove immatricolate. Il dato rappresenta una crescita del +19,0% rispetto al 2022, ma se paragonato ai livelli pre-Covid (ovvero ai numeri del 2019) la flessione è del 18,3%. Come di consueto un'ultima spinta alle immatricolazioni è stata data dalle vetture targate a dicembre (quando spesso sale il numero delle km zero), grazie ad una crescita del 5,9% sullo stesso mese del 2022, con 111.136 immatricolazioni (ma rispetto a dicembre 2019 il calo è del 20,9%).

Tuttavia, sebbene dicembre 2023 avesse due giorni lavorativi in meno rispetto allo stesso mese del 2022, ha evidenziato un rallentamento sia rispetto ai mesi precedenti, sia rispetto a dicembre 2022 che aveva chiuso a +21,0%. Nell'attesa degli incentivi auto 2024 il settore esprime la sua preoccupazione.

Aspettando gli incentivi 2024

Negli ultimi giorni si è molto parlato degli incentivi auto 2024. Proprio oggi che sono stati comunicati i dati relativi alle auto immatricolate nel 2023, il Mimit ha convocato il Tavolo Automotive per parlare del nuovo piano incentivi il 1 febbraio. Intanto il Presidente dell’UNRAE, Michele Crisci, ha espresso preoccupazione perché, considerando i tempi burocratici, i nuovi incentivi (che al momento pare seguiranno il precedente schema) non potranno essere "operativi in tempi brevi, situazione che - sostiene Crisci - porterebbe a un ulteriore rallentamento o alla paralisi del mercato”.

Il nuovo provvedimento dovrebbe, a quanto sembra, aver comunque accolto le richieste dell’UNRAE, che riguardano l’estensione dell’incentivo a tutte le imprese con bonus a importo pieno; l’aumento degli importi dell’Ecobonus; il riporto al 2024 dei fondi inutilizzati nel 2022 e, nel corso dell’anno, anche quelli del 2023 (complessivamente oltre 600 milioni); il probabile allungamento dell’orizzonte temporale di applicazione dell’Ecobonus al 2025.

Com'è andata a dicembre 2023

L’analisi della struttura del mercato del mese di dicembre 2023, sotto il profilo degli utilizzatori evidenzia che i privati sono saliti di quasi 4 punti al 56,7% di quota di mercato (55,5% di quota nel 2023, -2,8 p.p.).

Le autoimmatricolazioni sono salite all’11,8% nel mese (+2,9 p.p.) e al 10,2% di share nell’intero anno (+1,7 punti).

Il noleggio a lungo termine, ha chiuso l'anno al 24,3% di quota (+1 p.p.) e quello a breve termine è tornato al 4,0% nell’intero 2023 (in linea con il 3,9% del 2022); stabili anche le società al 6,0% nei 12 mesi del 2023, sulla stessa quota dell’anno precedente (7,1% in dicembre, +0,2 p.p.).

Tra le alimentazioni, il motore a benzina ha chiuso un mese di dicembre con 1/4 delle immatricolazioni in più (+4,7 p.p.) e l'anno in crescita al 28,3% di quota (+0,8 punti). Il diesel è sceso al 15,6% a dicembre arrivando al 17,8% di quota nell’intero 2023 (-2,1 p.p.).

Le GPL, in linea con il dicembre 2022, hanno archiviato il 2023 al 9,0%; le ibride hanno guadagnato 2,1 punti chiudendo l’anno al 36,2% di share (35,2% in dicembre), con un 10,0% per le full hybrid e 26,2% per le mild hybrid.

Le auto BEV hanno chiuso l’anno 2023 al 4,2% di share, mezzo punto in più del 2022 (6% nel solo dicembre), le PHEV sono scese al 4,4% rispetto ad un anno fa (-0,7 p.p., 4,0% in dicembre).

Le auto a benzina più vendute nel 2023

Citroen C3, 24.275 Volkswagen T-Cross, 21.891 Volkswagen T-Roc, 21.466 Jeep Avenger 20.770 MG ZS, 20.395 Peugeot 208, 18.801 Volkswagen Polo, 18.223 Opel Corsa, 17.009 Toyota Aygo X, 15.600 Dacia Sandero, 15.070

Le auto diesel più vendute nel 2023

Peugeot 3008, 16.424 Fiat 500X, 14.485 Volkswagen Tiguan, 12.794 Jeep Renegade, 12.208 Volkswagen T-Roc, 11.503 Audi Q3, 10.657 Jeep Compass, 9.836 Peugeot 2008, 9.532 Mercedes GLA, 8.717 Dacia Duster, 7.657

Le auto a GPL più vendute nel 2023

Dacia Sandero, 33.328 Dacia Duster, 20.596 Renault Captur, 15.290 Renault Clio, 8.910 DR 4.0, 7.758 DR 5.0, 7.293 Fiat Panda, 6.188 Dacia Jogger, 5.535 Lancia Ypsilon, 4.980 DR 6.0, 4.547

Le auto a metano più vendute nel 2023

Volkswagen Polo, 517 Audi A3, 226 Seat Arona, 221 Skoda Kamiq, 205 Skoda Octavia, 145 Volkswagen Golf, 142 Seat Ibiza, 135 Seat Leon, 119 Volkswagen Up!, 77 Lancia Ypsilon, 70

Le auto ibride più vendute nel 2023

Fiat Panda, 93.861 Lancia Ypsilon, 39.838 Toyota Yaris Cross, 34.981 Ford Puma, 30.543 Fiat 500, 27.099 Nissan Qashqai, 21.639 Toyota Yaris, 19.943 Kia Sportage, 16.425 Hyundai Tucson, 12.330 Ford Focus, 11.535

Le auto ibride plug-in più vendute nel 2023

Jeep Compass, 6.222 Ford Kuga, 6.178 Jeep Renegade, 3.977 Cupra Formentor, 3.739 Lynk & Co 01, 3.611 Volvo XC40, 2.793 Audi Q3, 2.206 BMW X1, 2.140 Alfa Romeo Tonale, 1.987 Volvo XC60, 1.863

Le auto elettriche più vendute nel 2023

Tesla Model Y, 8.587 Tesla Model 3, 7.385 Fiat 500, 4.749 smart fortwo, 4.639 Dacia Spring, 2.267 Audi Q4, 2.147 Renault Megane, 2.109 Peugeot 208, 2.045 MG4, 2.033 Renault Twingo, 1.697

Le auto a idrogeno più vendute nel 2023

Concludiamo l'elenco delle classifiche per alimentazione segnalando che nel corso del 2023 sono state immatricolate in Italia due auto a idrogeno (nel 2022 erano state 11). Si tratta di due esemplari di Toyota Mirai.