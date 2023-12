Gli incentivi auto 2024 sono un dei temi all'ordine del giorno, con il Governo - per bocca del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - si è impegnato a mettere sul piatto (quasi) un miliardo di euro, favorendo le famiglie a basso reddito. Cifra derivante dalla somma tra i 610 milioni già previsto per l'Ecobonus del prossimo anno e i circa 320 inutilizzati nel corso del 2023.

La domanda ora è: quando partono gli incentivi auto 2024? La risposta può essere semplice o meno. Ecco perché.

Incentivi auto 2024: da quando

Per rispondere basta andare al 2022, quando venne pubblicato il "Decreto sugli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", voluto dal Governo Draghi e chiamato a regolare l'Ecobonus per il triennio 2022-2024.

A meno di clamorose sorprese gli incentivi auto partiranno il 1° gennaio 2024 con 610 milioni a disposizione, anche se nel 2023 il "via" è stato dato il 10 gennaio. Di norma comunque già nei primi giorni di gennaio i fondi verranno sbloccati e si potranno acquistare auto a prezzo scontato, grazie al contributo statale.

Le dichiarazioni di Urso sui fondi aggiuntivi e sulle nuove tabelle per gli incentivi auto 2024 possono però complicare le cose. A quanto pare il Governo è intenzionato non solo ad aggiungere soldi per gli incentivi auto, ma a modificare le tabelle definite nel 2022 nel Decreto citato qualche righe fa.

Per rendere effettive le modifiche ci vuole un decreto ad hoc, da compilare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale per renderlo effettivo. A oggi non ci sono tempistiche certe, anche se dalle dichiarazioni del Governo (Urso in testa) la sensazione è che ci sia la volontà di sbloccare al più presto la situazione.

Incentivi 2024, come saranno

Secondo le anticipazioni gli incentivi auto 2024 replicheranno gli schemi degli anni passati, con la divisione dei modelli in 3 fasce, a seconda della CO2 emessa:

0-20 g/km

21-60 g/km

61-135 g/km

Ci sarà un tetto massimo di spesa: 35.000 euro (+IVA) per prima e terza fascia, 45.000 euro (+IVA) per la seconda fascia. Lo sconto totale potrà arrivare a 13.750 euro per chi ha un Isee inferiore ai 30.000 euro e rottama una vecchia auto. A beneficiare degli incentivi auto 2024 saranno anche le società di noleggio, grandi escluse della scorsa tornata.

Ci potrebbero essere anche novità per quanto riguarda il Leasing Sociale, anche se è un argomento ancora in discussione tutto deve ancora essere deciso.