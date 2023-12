Il 2024 è alle porte. Sarà un anno molto interessante per il mondo dell'auto, perché le novità che porterà sono molteplici e di..varia natura. Abbiamo quindi voluto stilare una classifica in base all'attesa che potranno suscitare per il mercato europeo. Ciò non significa che altre auto - fuori da questa top 10 - saranno meno interessanti.

Iniziamo quindi da dei "fuori classifica" davvero molto interessanti, come la Ferrari con la sua nuova Hypercar, la Maserati Quattroporte, ma anche due spider che dovranno fare del piacere di guida più "accessibile" il proprio credo come la prossima Mazda MX-5 o anche la MG Cyberster, che dovrà far ricredere i critici dell'elettrico, ma che ha destato tanta curiosità durante i saloni dell'Auto.

Ora però, basta indugi, ecco le 10 auto più attese del 2024. Alcune posizioni comprenderanno anche Suv e Crossover. Nulla di sconvolgente: il mercato - lo sappiamo - si indirizza oramai da più di un lustro verso di loro, ed è per questo che abbiamo stilato anche una classifica a parte.

#10. Cupra Tavascan

Cupra Tavascan

Decimo posto per la Cupra Tavascan, il SUV Spagnolo che poggia sulla piattaforma MEB, la stessa di Audi Q4 e-tron o della ID.4 per capirci. E' lungo 4.64 metri, e sarà disponibile in due versioni: trazione posteriore o integrale, con potenze che passano dai 286 CV ai 340 CV, e coppia rispettivamente di 545 e 679. Pacco batteria da 77 kWh.

Dal punto di vista del design, conferma quelli che sono stati - a oggi - i capisaldi della casa spagnola: una zona frontale davvero elaborata e accattivante, un profilo pulito ma con proporzioni importanti, e un posteriore che offre un lunotto molto inclinato per mantenere sempre quell'idea di armonia delle forme ma comunque piazzate.

Cupra insomma, sta lavorando bene a livello design sia degli esterni che degli interni, questi ultimi curati e con un animo sportivo e tecnologico marcato.

#9. Renault 5

Renault 5 elettrica

Che sia la volta buona per la Renault 5? Dopo tanti mesi di attesa, il 2024 dovrebbe essere quello dell'approdo definitivo di un'auto davvero attesa vista la sua storia sì, ma anche quello che vuole offrire: dovrebbe costare poco, mantenere quello stile che l'ha resa piccola icona negli anni Ottanta, e comunque offrire contenuti mica da ridere. Piccolina nelle proporzioni, avrà comunque un pacco batteria sui 50 kWh che per un'auto da città non è niente male.

La piattaforma - ve lo ricordo - è la stessa della Clio. Rispetto al prototipo che gira oramai da un paio d'anni, i fari saranno più piccoli, mentre i fanali rimarranno importanti. Proporzioni oramai definite, spoilerino sopra il lunotto. E dentro? Monitor touch e corso stilistico evidente per la Losanga. Dovrà far rimpiangere la Zoe e secondo noi, con quel nome e questo stile, può riuscirci.

#8. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan (2024)

Proseguiamo con la Tiguan che attualmente è la Volkswagen più venduta del mondo. La nuova generazione, la terza, cambia radicalmente nel design e sotto pelle grazie alla piattaforma MQB Evo che ha portato qualche centimetro in più di lunghezza fuori ma anche tanto spazio extra dentro per passeggeri e bagagli.

Il look è ora più maturo, la macchina è più imponente e muscolosa ed è stata aggiornata nella maggior parte degli elementi e la stessa cosa vale anche sul fronte intrattenimento e tecnologia con schermi più grandi e un nuovo software per la gestione di tutte le funzioni.

Arriverà sia a benzina che diesel e sarà elettrificata, con un mild hybrid e soprattutto, con un plug-in che promette - come percorrenza in elettrico - i 100 km con una sola ricarica.

#7. Toyota C-HR

Toyota C-HR

Posizione numero 7 per la Toyota C-HR. Questa Coupè High rider è stata presentata nel lontano 2016 a Ginevra e la sensazione fu quella di trovarsi a un punto di svolta.

La nuova non è stata rivoluzionata, soprattutto osservandola da fuori. Si evolve, questo si. Cambia nel frontale, principalmente nella zona del cofano, visto che questo Crossover abbraccia il nuovo corso stilistico per quanto concerne i fari. Di conseguenza, ancor più massiccio e piazzato è il cofano motore. Le proprozioni della fiancata rimangono invece simili ma le linee sono ancora più spigolose. Anche dentro poi, si è lavorato con una plancia e una strumentazione evoluta per renderla ancor più matura.

L'evoluzione più grande però, passa per...sotto il vestito, con la piattaforma aggiornata da un lato, ma soprattutto con l'introduzione della motorizzazione plug-in. L'abbiamo messa alla prova e abbiamo analizzato anche gli interni.

#6. Tesla Model Y

Tesla Model Y (2024)

Posizione numero sei per una delle auto più vendute del mondo e cioè la Tesla Model Y. Del design non sappiamo ancora nulla ma l’abbiamo immaginata in un nostro rendering (che vedete qui sopra) per il quale abbiamo preso spunto dalla sorella Model 3 che, invece è già arrivata sul mercato. E le due dovrebbero essere molto simili. Davanti i grandi fari a goccia lasceranno il posto a gruppi ottici più sottili con tecnologia a matrice di LED, anche quelli dietro cambieranno nello stile e i paraurti avranno un design diverso.

Fuori quindi non ci si aspettano stravolgimenti, dentro invece le novità principali, mettendo da parte l’illuminazione a LED e nuovi rivestimenti, sono il volante che integrerà i comandi delle frecce e lo schermo sul tunnel centrale a disposizione dei passeggeri posteriori. Per quanto riguarda i motori, la Tesla Model Y 2024 si potrà avere sia a trazione posteriore che integrale in versione rispettivamente Standard Range e Long Range, mentre più avanti arriverà la potente Performance.

#5. Lancia Ypsilon

Nuova Lancia Ypsilon (2024), il render di Motor1.com

Entra di diritto in quinta posizione la prossima Lancia Ypsilon. E’ attesa, e non poco, soprattutto da noi italiani. Ma chi pensava che fosse un Crossover, si sbagliava di grosso perché la Ypsilon 2024 mantiene un assetto più classico, riprendendo proporzioni già viste su 208 o operl corsa.

E guarda caso avranno anche motorizzazioni e meccanica condivisa! Lo stile si era già intuito con quel concept molto particolare chiamato Pur+a HPE, con il tema del cerchio soprattutto per l'abitacolo, ma anche con un elemento a T spezzata al centro, all'anteriore con la scritta lancia alla sommità del cofano che comunque offre uno stile più elegante.

La piattaforma è la solita del gruppo stellantis di oggi: CMP, con pacco batteria da 54 kWh per l'elettrica e motore sincrono da 156 cv, mentre per il mild hybrid dovrebbe esserci il classico 1.2 benzina presente già sulla Avenger e sulla 600.

#4. Nuova Lamborghini V8

Lamborghini nuova Huracan PHEV, le foto-spia

Posizione numero 4 per l'erede della Lamborghini Huracan. Perchè sì, forse - anzi di sicuro - in pochi potranno permettersela, ma a noi italiani gli oggetti belli piacciono, soprattutto su quattro ruote. E quindi l'attesa è mossa dalla passione. Ci sta, anche perché qua il cambio di passo è importante perché la sfida è di quelle grandi. Fine per il V10 aspirato, si passa a un V8 biturbo che dovrebbe raggiungere i 10.000 giri.

Sarà ibrida e avrà una potenza che dovrebbe erogare tra i 700 e i 900 cavalli. E poi ci si aspetta anche la trasmissione della Revuelto, altra novità di Sant'Agata. Si evolverà anche nello stile, con di sicuro gli elementi che hanno contraddistinto le ultime Lambo, tra cui i gruppi ottici esagonali subito sotto i fari posti sul cofano, molto sottili.

#3. Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano (2024)

Terzo gradino per il il B-SUV di Alfa Romeo. Se ne parla oramai da parecchi mesi. Non abbiamo ancora un’idea chiarissima su come sarà, ma il teaser ufficiale ha svelato il nome: Milano.

Noi l’abbiamo immaginata cosi, in questo render. La meccanica sarà parente della Avenger o della Fiat 600, quindi piattaforma CMP, proporizonoi della carrozzeria simili si, ma bisognerà far uscire il design Alfa Romeo.

E poi anche i motori saranno condivisi con le unità della galassia Stellantis. E’ un banco di prova importante perché saranno i dettagli a fare la differenza: taratura della meccanica, assetti, finiture e stile. Gli appassionati del Biscione non transigono. Ecco perché attesa. Ah, sarà - probabilmente – anche la prima Alfa elettrica!

#2. Dacia Duster

Dacia Duster Extreme (2024)

Medaglia d’argento per la Dacia Duster! Perché attesa? I numeri, le views dei nostri video e dei nostri articoli parlano per lei, sono il miglior biglietto da visita!

Cambia tantissimo nel design, è più matura e moderna ma rimane comunque salda ai suoi dettami: razionalità e pochi fronzoli.

Fuori le dimensioni sono identiche, dentro però guadagna spazio e ha un bagagliaoi più capiente di circa 30 litri. Le novità più grandi però sono sotto al cofano, visto che lei è la prima Duster ubrida.

Sarà quindi disponiile con il mille tre cilindri da 130 cavalli mild hybrid – anche a trazione integrale – e con il 1.6 full che monta ora la Jogger con il suo oramia –stracollaudato gpl. Diesel? Basta. Fuori dal listino!



Pronti ora per il primo posto?

#1. Fiat Panda

Fiat Panda (2024)

E’ lei...la Fiat Panda. Un’auto che ha travalicato le generazioni. E’ il crossover più atteso senza dubbio perché dovrà portare numeri e democratizzare maggiormente il mondo dell'auto. Cosa sappiamo su di lei?

Beh, la questione è abbastanza semplice: sarà anche 100% elettrica, debutta nell’estate del ventiventiquattro. Si basa sulla nuova piattaforma smart car, quella dell’ultima Citroen C3 (Qui trovate il video con Lorenzo) E poi lo stile...dovrebbe riprendere quello della concept Centoventi del 2019.

Sarà più grande visto che arriva fino a circa 4 metri e probabilmente avrà quei dettagli tipici delle Fiat del passato che la devono rendere iconica. E’ un’auto fondamentale e si prende di diritto il primo posto.