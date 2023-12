Lunghezza: 4.343 mm

Larghezza: 1.810 mm

Altezza: 1.656 mm

Passo: 2.657 mm

Bagagliaio: min 472/max n.d.

Quasi tutte le auto tra una generazione e l'altra crescono in dimensioni, la best seller Dacia Duster invece non segue le "mode". Rispetto alla precedente cambia parecchio, nel design, nei contenuti e nella meccanica, rimanendo però attenta a mantenere il posizionamento sul mercato, con dimensioni pressoché invariate. E anzi, in qualcosa ha addirittura perso qualche centimetro.

Niente paura, si tratta poca roba e comunque, a livello di spazio di carico, il nuovo progetto riserva miglioramenti. Come anche nella tecnologia e nei motori, dove arrivano nuovi ibridi. Quindi, la vocazione di famigliare accessibile resta intatta, anzi, si rafforza grazie ai contenuti al passo con i tempi.

Dacia Duster, le dimensioni

La Dacia Duster 2024 è lunga 4,34 metri, per la precisione 4.343 mm che sono appena 2 mm più di prima, e ha più o meno la stessa larghezza, 1,81 metri. Si sono invece ridotti l'altezza, scesa da 1,69 a 1.66 metri (da 1.693 a 1.656 mm a essere esatti) e il passo, la distanza dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore, che da 2.673 mm è stato accorciato a 2.657 mm. L'altezza da terra varia da 209 mmm (4x2) a 217 mm (4x4)

Dacia Duster Extreme (2024)

Dacia Duster 2024, abitabilità e bagagliaio

Non sembra una differenza tale da compromettere lo spazio riservato ai passeggeri, di cui non ci sono ancora le quote esatte ma che sul modello precedente è sempre stato giudicato adeguato. Inoltre, nuova Dacia Duster 2024 ha un divano ridisegnato dall'aspetto ancora più comodo e pratico, per quanto frazionato sempre in due parti e con seduta in un unico pezzo.

A beneficiare di un disegno più accurato è la zona di carico, che ora mostra un doppio fondo con scomparti per organizzare il carico. La capienza minima del bagagliaio secondo la Casa è crescita, in quanto dichiara 472 litri, anche se prima il valore di riferimento era di 478 litri e per quelle con il sottoscocca più ingombro si scendeva a 454.

Non dichiarato il volume massimo a sedili abbattuti, che sulla prima generazione superava i 1.600 litri. Dovrebbe invece essere rimasta invariata la lunghezza di carico, che sempre a sedili abbattuti sfiorava gli 1,8 metri. Parametro che dovrebbe crescere in quanto, tra gli accessori disponibili per la nuova Duster, ci sarà lo "Sleep Pack": box 3 in 1 removibile che integra un letto matrimoniale pieghevole lungo 1,90 metri e largo fino a 1,3.

Dacia Duster 2024, i sedili posteriori Dacia Duster 2024, il bagagliaio

Sul fronte delle motorizzazioni, la novità maggiore è la Hybrid da 140 CV, la stessa full hybrid lanciata prima sulle piccole Renault come E-Tech e poi lanciata su Jogger, che unisce un 1.6 a benzina a due motori elettrici e un cambio automatizzato a sei rapporti. Le altre proposte vanno dal 1.2 TCe da 130 CV mild hybrid a 48 V, che si può avere anche con cambio automatico e 4x4, al 1.0 Eco GPL da 100 CV. Sparisce invece il turbodiesel.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione TCe 100 Eco-G 100 CV GPL/Benzina Anteriore, cambio manuale TCe 130 MHEV/AT/4x4 130 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom. Hybrid 140 FAP 140 CV Benzina Anteriore, cambio autom.

Dacia Duster 2024, le concorrenti con misure simili

Le dimensioni della Dacia Duster 2024 non sono cambiate, quindi anche i modelli con cui si misura restano gli stessi, con lunghezza compresa tra poco meno di 4,3 e 4,4 metri: la lista comprende alcuni B-SUV particolarmente generosi così come alcuni compatti particolarmente snelli.