La Dacia Duster 2024 è cambiata in ogni aspetto, ma è rimasta fedele a sé stessa. La nuova generazione del SUV rumeno è più cattiva che mai, ancora più tecnologica e, per la prima volta, anche full hybrid. Un cambiamento notevole per uno dei modelli più venduti anche in Italia, con quasi 300.000 esemplari consegnati dal 2010 a oggi.

Un successo che Dacia si augura anche per questo nuovo modello, le cui basi sembrano essere piuttosto promettenti. Vediamo, quindi, tutte le novità rispetto alla generazione uscente.

Dacia Duster 2024: come cambia fuori

La piattaforma (CMF-B) e lo stile della Duster 2024 sono completamente nuovi, ma le dimensioni sono pressoché le stesse. Mantenuta la lunghezza di 4,34 m, l’altezza è diminuita di 4 cm, mentre il passo è stato accorciato di 1,5 cm (senza però influire sulla capacità di carico, come vedremo tra poco). L’estetica è piuttosto aggressiva e massiccia e si basa sul concept Bigster mostrato qualche anno fa.

Il frontale esprime tanta personalità, con le luci a Y e i listelli orizzontali che puntano sul nuovo logo della Casa, mentre i passaruota squadrati fanno sembrare la Dacia Duster 2024 ancora più alta da terra. Cosa che effettivamente avviene nella versione 4x4, con assetto rialzato.

In generale l'aspetto è più curato e maturo rispetto alla precedente generazione - ancora in vendita - il cui stile appare ormai superato. Si tratta infatti di un modello lanciato nel 2018 e quindi non aggiornato con i nuovi stilemi della Casa, presenti su Sandero e Jogger. Il frontale soprattutto è più pesante, mentre sulla nuova - grazie a mascherina e gruppi ottici più sottili - dà al SUV rumeno un aspetto maggiormente filante e aggressivo. Stesso discorso per il posteriore che beneficia di nuovi gruppi ottici, ancora una volta con disegno a Y e di linee più squadrate che lo rendono più accattivante, aumentando la presenza su strada.

Dacia Duster 2023 vs Dacia Duster 2024: le dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio Dacia Duster (vecchio) 4.341 mm 1.804 mm 1.693 mm 2.673 mm 445 litri Dacia Duster (nuovo) 4.343 mm 1.656 mm 2.657 mm 472 litri

Dacia Duster 2024: i nuovi interni

Il passaggio alla nuova generazione si avverte in modo notevole anche negli interni, decisamente più moderni del modello uscente che, anche in questo caso, sente il passare degli anni.

Al posto del monitor da 7" sistemato in posizione ribassata - più difficile da raggiungere, con il rischio di distrarsi più del dovuto - arriva uno schermo touch da 10,1" rivolto verso il guidatore. Non è più incassato nella plancia ma sistemato a sbalzo e ad animarlo ci pensa un software tutto nuovo, più ricco di funzionalità e anche connesso. Un bel balzo in avanti, anche rispetto al resto della gamma.

Novità assoluta è la strumentazione digitale al posto della classica analogica che ha contraddistinto le prime due generazioni di Duster (e che rimane di serie sull'allestimento base). Visualizzata su uno schermo da 7" offre varie informazioni e grafiche.

I comandi del climatizzatore rimangono fisici ma non utilizzano più le grosse rotelle, bensì più piccoli pulsanti in plastica incastonati nella plancia. Al di sotto un'altra novità tecnologica: la presenza della piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

A livello di materiali le Dacia hanno sempre fatto ricordo a plastiche rigide, presenti anche sulla Duster 2024 ma con un feeling migliore rispetto al passato. Sarà per il design più curcato - il tema della Y per esempio torna anche in abitacolo - e per gli assemblaggi più curati, ma la sensazione di qualità percepita è superiore. Basta un dettaglio per fare un esempio di come, anche nella progettazione, ci sia stata maggior cura: l’introduzione del sistema “YouClip”, ossia una serie di supporti (da quattro a sei, a seconda degli allestimenti) che permettono di agganciare vari accessori, tra cui un porta tablet, un appendino per borsa e un porta smartphone.

Infine, la capacità di carico è cresciuta del 6% salendo a 472 litri minimo sulla versione a trazione anteriore.

Dacia Duster 2024: la gamma motori

Fin dal 2010 la Duster si è sempre e solo affidata a motorizzazioni termiche - benzina, diesel e GPL - rinunciando in toto all'elettrificazione. Per questione di peso e soprattutto prezzi. Una mancanza che con la nuova generazione viene colmata, a discapito del diesel, alimentazione ormai in costante discesa in tutto il mercato.

Così la Duster 2024 dice addio al il 1.5 diesel da 116 CV, sostituito dal 1.2 turbo mild hybrid a benzina da 130 CV, disponibile sia per le versioni a trazione anteriore sia per quelle a quattro ruote motrici. Un'elettrificazione leggera in grado di abbassare consumi ed emissioni, senza gravare sulla massa complessiva dell'auto e sul costo finale.

Dacia Duster Extreme, il modello uscente Nuova Dacia Duster, il posteriore

Sarà indubbiamente più pesante e costosa - ma anche ben più parca nei consumi - la Dacia Duster full hybrid mossa da un powertrain composto dal 1.6 aspirato da 94 CV e due motori elettrici (rispettivamente da 49 CV e 20 CV), alimentati da una batteria da 1,2 kWh. Schema ripreso dalle varie Renault Clio e Captur e già presente nella gamma Dacia con la Jogger.

L'unica unità confermata è il 1.0 ECO-G a GPL da 100 CV, da sempre molto apprezzato (in Italia e non solo).

Dacia Duster 2024: allestimenti e prezzi

Dacia non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per la nuova Duster, anche se è possibile che il listino possa partire da meno di 20.000 euro. Attualmente, la Duster più accessibile costa 14.350 euro. Sappiamo già, comunque, che gli allestimenti saranno quattro: Essential, Expression, Extreme e Journey.

La Dacia Duster 2024 vista dal vivo