Il 2024 per Dacia sarà l'anno in cui prenderà il via il più importante rinnovamento della storia del marchio, portato avanti a tappe regolari anche nei successivi. Obiettivo cardine l'allargamento della gamma per diventare leader del mercato dei modelli accessibili, accogliendo in maniera più massiccia l'elettrificazione dopo aver rotto il ghiaccio con la Spring e la Jogger Eco Smart.

Le due grandi novità del 2024 saranno la nuova Duster, uno dei best seller del marchio che con questa terza generazione aprirà le porte all'ibrido, e una nuova elettrica che dovrebbe proseguire il buon successo della piccola Spring.

Ecco le novità Dacia per il 2024:

Dacia B-EV 2024

La Dacia Spring ha offerto al mercato la prima vera vettura elettrica di prezzo economico, il cui successo ha spinto il Gruppo Renault ad accelerare i piani per rafforzare l'offerta nei segmenti inferiori. Come dimostra questo schema - mostrato nel 2022 durante la conferenza sui risultati finanziari dell'anno precedente - un uovo modello è atteso nel 2024, anno in cui dal Gruppo francese arriverà una vera e propria ondata di novità.

I piani di Renault Group per l'elettrico fino al 2025

Ad oggi, però, non è ancora stato chiarito se si tratterà dell'erede diretta della Spring oppure di un secondo modello chiamato ad affiancarla. Nella seconda ipotesi, è probabile che Dacia riproponga la formula di un modello per mercati emergenti declinato in una versione elettrica.

La candidata più probabile sembra essere la Renault Kiger, una crossover da 3,99 metri sviluppata per il mercato indiano (come la Kwid da cui deriva la stessa Spring). Visto che la prima metà dell'anno sarà dedicata alla presentazione della nuova Duster, è probabile che la piccola elettrica arrivi dopo l'estate.

Nome B-EV 2024 Carrozzeria Crossover a 5 porte Motori Elettrici Data di arrivo Tardo 2023 (possibile anteprima) Prezzi da comunicare

Dacia Duster 2024

La terza generazione di Duster debutterà già alla fine del 2023 (con inizio commercializzazione nel 2024) e cambierà parecchio rispetto alle prime due. Rimarrà un modello fortemente competitivo nel segmento dei SUV compatti, sarà più sostenibile grazie all'introduzione di nuovi materiali riciclati e accoglierà in gamma anche motori ibridi.

Nuova Dacia Duster 2024, le nuove foto spia

La nuova Dacia Duster nascerà infatti sulla piattaforma CMF-B, cosa che le permetterà di crescere nelle dimensioni, con una lunghezza intorno ai 4,4 metri. Il pianale poi porterà con sé motori elettrificati, molto probabilmente uno degli E-Tech di Renault, come il full hybrid già proposto sulla Jogger o addirittura un plug-in, anche se non si esclude che per mantenere i prezzi competitivi possano esserci anche mild hybrid e motori non elettrificati, senza dimenticare il Gpl che riscuote sempre interesse.