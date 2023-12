L'erede della Fiat Panda sarà elettrica al 100% e questo lo sapevamo già, ma la novità è che la nuova city car a batteria sarà prodotta in Serbia nello stabilimento di Kragujevac, lo stesso dove sono state costruite le Fiat 500L fino al giugno del 2022.

A dare la notizia è stato il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, che dopo l'incontro con il premier italiano Giorgia Meloni ha aggiunto di sperare così in un incremento dell'interscambio commerciale tra Italia e Serbia, attualmente a quota 4,6 miliardi di euro.

La "vecchia" Panda resta a Pomigliano d'Arco fino al 2026

L'annuncio di un nuovo modello elettrico di Fiat prodotto in Serbia era già stato dato nel 2022 dopo un incontro tra il ceo Stellantis Carlos Tavares e lo stesso Vucic, che ieri ha espresso ancora una volta la sua gratitudine per l'investimento Stellantis in Serbia.

Fiat Concept Centoventi

La produzione della nuova Panda nell'impianto di Fiat Serbia non significa però che verrà smantellata la linea di montaggio dell'attuale Panda a Pomigliano d'Arco, visto che il modello a benzina sarà assemblato nella fabbrica campana fino al 2026 a fianco di Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

La nuova Panda elettrica nasce a luglio 2024 e costa meno di 25.000 euro

Il presidente serbo non ha aggiunto altri particolari sulla nuova Fiat Panda, ma sulla base di quanto già dichiarato ufficialmente e delle indiscrezioni più recenti è possibile tracciare un profilo della piccola elettrica del marchio torinese.

Citroën e-C3 (2024)

La base di partenza sarà la nuova piattaforma low cost Smart Car, quella che ha debuttato sotto la carrozzeria della Citroen e-C3 e che servirà per tutta la gamma entry level del gruppo Stellantis.

Il debutto della nuova Fiat Panda è fissato per il mese di luglio 2024, con la commercializzazione che dovrebbe partire poco dopo. Le forme non saranno molto lontane da quelle della Fiat Concept Centoventi svelata nel 2019 e si avvicineranno al nostro render esclusivo.

Fiat Panda (2024), il render di Motor1.com

Per il prezzo della Fiat Panda elettrica si parla di un listino base sotto i 25.000 euro, cifra molto vicina alla nuova Citroen C3 a batteria.