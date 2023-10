L'appena svelata nuova Citroen e-C3 apre un nuovo capitolo nel piano industriale di Stellantis perché per la prima volta viene utilizzata la piattaforma Smart Car. Si tratta di una nuova architettura dedicata sia alle auto elettriche che alle auto a benzina del segmento A e B, destinata a fare da base a sette nuovi modelli di Stellantis.

Tra queste sembra esserci anche la nuova Fiat Panda di metà 2024 che il responsabile della piattaforma Smart Car, Renaud Tourte, ha definito un'ipotesi "non del tutto insensata" in un'intervista alla Reuters. Ma quali sono le altre novità di Stellantis che useranno il pianale Smart Car? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Elettriche e a benzina, ma sempre economiche

In primo luogo è bene chiarire che la piattaforma Smart Car (evoluzione della CMP) va ad aggiungersi alle quattro piattaforme elettriche di Stellantis già annunciate: STLA Small, STLA Medium, STLA Large e STLA Frame.

Il compito della Smart Car è quello di coprire la fascia di accesso alla gamma delle city car e utilitarie di Stellantis, con modelli dal prezzo concorrenziale in grado di rispondere all'offensiva di mercato delle piccole cinesi in arrivo anche in Europa.

Citroën e-C3 (2024)

Non a caso la Citroen e-C3 ha un prezzo base di 23.300 euro che va a sfidare la più economica delle auto elettriche cinque porte vendute in Italia, quella Dacia Spring che parte da 21.450 euro e che viene costruita proprio in Cina.

Il segreto del contenimento dei costi produttivi e quindi del prezzo finale della Citroen e-C3, così come dei futuri modelli Stellantis sulla stessa architettura, sta nella sua costruzione su una versione evoluta del noto e diffuso pianale CMP che tra l'altro fa da base anche alla Citroen C3 costruita in Brasile e in India.

Le nuove piccole di Stellantis, a partire dalla Panda

Guardando ancora un po' più in là nel tempo è possibile quindi ipotizzare un primo elenco di modelli Stellantis dei marchi "Core" e "Upper mainstream", ovvero Citroen, Fiat, Abarth, Opel, Vauxhall e Peugeot, che dovrebbero essere costruiti su base Smart Car.

Citroën e-C3 (2024) Citroen C3 Aircross (Brasile)

Dopo la Citroen e-C3 sarà il turno della nuova C3 Aircross a 7 posti, quasi in contemporanea con la nuova Fiat Panda di metà 2024 eforse anche XL a 7 posti) seguita a breve distanza da una piccola Peugeot 1008 che potrebbe essere proposta a sua volta sia a 5 che a 7 posti.

Fiat Panda (2024), il render di Motor1.com Opel Crossland (2024), il render di Motor1.com

Una erede della Opel Crossland potrebbe utilizzare lo stesso pianale Smart Car, così come la sua gemella Vauxhall. Meno probabile è la nascita di un'Abarth sulla stessa piattaforma. Qui sotto una possibile lista della novità su base Smart Car.