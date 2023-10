La Lancia Gamma arriverà nel 2026 e riporterà la Casa italiana nel segmento delle grandi ammiraglie, là dove in passato ha raccolto grandi soddisfazioni. Un modello che arriverà dopo la nuova Ypsilon, prevista per il 2024, basato sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, studiata per ospitare sia motori 100% elettrici sia powertrain elettrificati.

Una meccanica pronta a fare da base a numerosi modelli del Gruppo che con la nuova Gamma condivideranno non solo il pianale ma anche la fabbrica, quella di Melfi.

Stabilimento al centro di numerose discussioni passate e al quale Stellantis ha assegnato ieri, stando a quanto dichiarato dalle sigle sindacali Fim, Uilm, Fismic e Uglm, un totale di cinque modelli. Ecco quali saranno.

Non solo premium

La nuova vita delle linee produttive lucane inizierà nel 2024 con l'arrivo di un nuovo modello marchiato DS (che con Lancia e Alfa Romeo fa parte del polo premium del Gruppo), probabilmente l'erede della DS 9, caratterizzata da forme da fastback. Sarà disponibile sia in versione elettrica sia elettrificata.

Lancia Ypsilon 2024, il nostro render

Nel 2025 arriverà una seconda DS (pare la nuova DS 7) affiancata dalla nuova generazione di Jeep Compass. Entrambe dovrebbero mantenere una doppia scelta per quanto riguarda le motorizzazioni, in quanto la piattaforma STLA Medium non è una "electric only" ma una "electric first", studiata quindi per ospitare al meglio sistemi elettrici ma capace di "digerire" anche powertrain ibridi.

Infine nel 2026 il ritorno di una Lancia assemblata in Italia - l'attuale Ypsilon viene costruita a Tychy, in Polonia, quella nuova avrà casa a Saragozza - dopo anni. Si tratta come detto della nuova Gamma, che non sarà però una classica berlina ma come la DS 9 vestirà un abito da fastback, riprendendo alcuni elementi dalla Citroen C5 X. Nello stesso anno inizierà la produzione anche della controparte Opel, probabilmente chiamata Manta.

Opel Manta, il nostro render

Verso il milione

La nuova strategia Stellantis prevede, secondo quanto dichiarato a luglio da Tavares al Ministro delle imprese Adolfo Urso, di produrre un milione di auto in Italia e il restyling dello stabilimento di Melfi va in questa direzione. Bisogna però sottolineare che per 5 modelli in arrivo ce ne sono due pronti a salutare: si tratta di Fiat 500X, in dismissione nel corso del 2024 e Jeep Renegade, pronta a salutare nel 2025.

Auto che vendono (22.243 unità in Italia nel 2022 per la prima, 29.953 per la seconda) anche perché inserite in un segmento storicamente apprezzato dagli italiani (e non solo). Ammiraglie elettriche potranno pareggiare il conto?