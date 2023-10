Della nuova Citroen C3 Aircross abbiamo visto una manciata di foto spia durante gli scorsi mesi, ma dalla Casa nessuna notizia è trapelata. Tutti concentrati sulla presentazione della nuova C3, avvenuta il 17 ottobre. Occasione per mostrare il nuovo corso stilistico della Casa e un primo indizio sulla nuova generazione del crossover compatto francese.

Nulla che riguardi stile o motorizzazioni, solo un dettaglio sugli interni: avranno fino a 7 posti. Una fila di sedili in più dunque per la nuova Citroen C3 Aircross. Anche se non è una novità, vediamo perché.

Cresce ma non troppo

La Citroen C3 Aircross a 7 posti esiste già in Brasile e in India, dove la nuova generazione ha debuttato ad aprile 2023 proprio con l'inedita configurazione con tre file di sedili. La lunghezza cresce notevolmente rispetto alla versione attualmente in vendita in Europa, con 4,32 metri (16 cm in più) e bagagliaio ancora più capiente: 482 litri per la versione 5 posti, 511 litri (abbattendo la terza fila di sedili) per la 7 posti.

Citroen C3 Aircross 2024, la versione in vendita in Brasile Citroen C3 Aircross 2024, la versione in vendita in Brasile

Lo stesso schema dovrebbe ripresentarsi sulla nuova Citroen C3 Aircross per il Vecchio Continente, il cui stile dovrebbe riprendere in toto quello della nuova C3, solo con dimensioni aumentate. A livello di meccanica invece dovrebbe essere confermata la piattaforma Smart Car (inizialmente sviluppata per i mercati emergenti), ideata per ospitare sia motorizzazioni termiche sia powertrain elettrici.

Citroën e-C3 (2024) Nuova Citroen C3 Aircross, le foto spia

Elettrico che dovrebbe essere alla base della nuova generazione del SUV compatto di Citroen.

Nuova Citroen C3 Aircross, quando arriva

Al di là della foto non sono state rilasciate informazioni sulla nuova Citroen C3 Aircross, ma a questo punto appare chiaro come la sua presentazione non sia poi così lontana. Dovrebbe avvenire nel corso del 2024, con commercializzazione prevista nel corso dello stesso anno.