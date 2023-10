La nuova Citroen C3 è qui. Ma meglio chiamarla con il suo nome intero: Citroen e-C3, con quella vocale a indicare la natura elettrica della piccola francese. Una rivoluzione meccanica importante accompagnata da un aspetto stravolto - non nelle dimensioni - interni più spaziosi e soprattutto da un prezzo d'attacco particolarmente basso.

Come anticipato qualche mese fa da Thierry Koskas, ad della Casa, la nuova Citroen C3 elettrica partirà da meno di 25.000 euro. Per la precisione 23.300 euro. Listino che se anche non la rende l'auto elettrica più economica del mercato, la mette in competizione con Dacia Spring (almeno per il prezzo) e un altra manciata di modelli (ben) al di sotto di quota 30.000 euro.

Nuova Citroen C3: gli esterni

Dove ci siamo già visti? Forse è questa la prima domanda che sorge nel guardare - specialmente nel frontale - la nuova Citroen C3. La risposta è Citroen Oli, particolare concept presentata poco più di un anno fa e caratterizzata da uno stile di rottura rispetto alla gamma del Double Chevron.

Citroen C3 (2024) Citroen Oli Concept

Linee che debuttano su un modello di serie e fanno da apripista al nuovo corso stilistico Citroen, con la e-C3 a fare da esempio. Un aspetto più squadrato con luci anteriori e posteriori con disegni molto simili, delle "C" rese da singoli segmenti luminosi ad abbracciare i gruppi ottici veri e propri.

Vengono quindi abbandonate le rotondità Citroen C3 attuale in favore di un aspetto decisamente più squadrato e spigoloso, con dimensioni che rimangono quasi del tutto invariate. La lunghezza cresce infatti di appena di 1,9 cm, permettendo alla piccola francese di superare per la prima volta quota 4 metri arrivando a 4,01. Appena 7 cm in meno rispetto alla Jeep Avenger.

Non si conosce invece il passo ma avendo come base la piattaforma Smart Car di Stellantis (evoluzione della CMP di origine PSA, utilizzata per la prima volta sulla C3 dedicata ai mercati emergenti) dovrebbe assestarsi intorno ai 2,5 metri. Misurano invece 16 o 17 pollici (a seconda dell'allestimento) i cerchi, in acciaio i primi e in lega i secondi.

Nuova Citroen C3, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Citroen e-C3 4,01 1,75 1,57 n.d.

Nuova Citroen C3, gli interni

Gli interni della nuova Citroen C3 sono un mix tra rivoluzione ed evoluzione. Se da una parte infatti ci sono numerosi elementi nuovi, dall'altra l'arredamento riprende quanto presente sul resto della gamma. Non solo europea.

Citroën e-C3 (2024), la plancia

La plancia infatti è simile a quella della C3 commercializzata in Brasile, con monitor touch da 10,25" (di serie sull'allestimento più ricco) sistemato a sbalzo sopra le bocchette del climatizzatore. Per la versione base è prevista invece una staffa integrata dove sistemare il proprio smartphone che, grazie alla connettività NFC si collega all'autoradio, diventando un centro di controllo per varie funzioni come telefono, radio, navigazione e player multimediale.

Il resto è tutto nuovo, come la strumentazione digitale racchiusa in una sottile palpebra a mostrare poche informazioni, lasciando al nuovo head up display il compito di completarle. Anche il volante cambia, con diametro ridotto e vari pulsanti per gestire infotainment e sistemi di assistenza alla guida.

Un'altra grande novità della nuova Citroen C3 è rappresentata dai sedili Advanced Comfort, imbottiti con una speciale schiuma poliuretanica per dare la giusta via di mezzo tra morbidezza e sostegno. Il tunnel centrale è stato ridisegnato e la presenza del piccolo selettore per la trasmissione permette di ricavare vani porta oggetti più generosi.

Citroën e-C3 (2024), gli interni

Supporto per smartphone integrato che consente al conducente di avviare automaticamente una nuova App dedicata utilizzando la tecnologia wireless NFC (Near Field Communication) per l'infotainment.

Nonostante le dimensioni sovrapponibili a quelle dell'attuale generazione la piccola francese offre poi maggior spazio agli occupanti, merito anche della nuova piattaforma. Anche il bagagliaio cresce e ora raggiunge i 310 litri di capacità minima (in più più), con gli schienali posteriori abbattibili secondo lo schema 60-40.

Nuova Citroen C3, i motori

Come detto la nuova Citroen C3 (o meglio e-C3) sarà disponibile unicamente in versione 100% elettrica. A muoverla ci pensa un motore da 83 kW (113 CV) abbinato all'asse anteriore e alimentato da un pacco batterie litio ferro fosfato da 44 kWh. Secondo i dati ufficiali l'autonomia è di 320 km, con una ricarica dal 20 all'80% in meno di 30 minuti grazie alla potenza massima accettata di 100 kW in corrente continua. La velocità massima è di 135 km/h e lo 0-100 avviene in circa 11".

Citroën e-C3 (2024), il posteriore

Alla base c'è la piattaforma Smart Car di Stellantis, utilizzata per la prima volta sulla C3 venduta in India, derivata dalla CMP di origine PSA. Meccanica definita multi energia: oltre a powertrain elettrici è in grado infatti di ospitare anche classiche unità termiche e mild hybrid. Motorizzazioni che potrebbero arrivare in futuro anche a bordo della nuova Citroen C3, per ora però non se ne è fatta menzione. Sappiamo invece che nel 2025 arriverà una versione elettrica con 200 km di autonomia e dal prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Oltre alle motorizzazioni una novità importante è rappresentata dalla presenza, di serie, le sospensioni Advanced Comfort già visti su altri modelli Citroen come la C4 Cactus. Si tratta di classici ammortizzatori cui sono stati aggiunti due smorzatori idraulici alle due estremità, uno per l’estensione e l’altro per la compressione, così da migliorare la risposta su terreni più accidentati.

Modello Motore Potenza Coppia Batteria Autonomia Ricarica Citroen e-C3 elettrico 83 kW (113) n.d. 44 kWh LFP 320 km 100 kW

Nuova Citroen C3, i prezzi

Il vero pezzo forte della nuova Citroen C3 sono i prezzi. Il listino si dipana su 2 allestimenti - You e Max - con prezzo di partenza fissato a 23.300 euro, vale a dire circa 2.000 euro in meno rispetto alla Dacia Spring, attualmente l'auto elettrica più economica in vendita in Italia.

Citroën e-C3 (2024), la vista laterale Citroën e-C3 (2024)

Di serie la nuova Citroen C3 You è dotata di luci anteriori LED, cerchi in acciaio da 17", sospensioni Citroën Advanced Comfort, frenata automatica d'emergenza, head up display, sensori di parcheggio posteriori, e climatizzatore manuale. La Citroen e-C3 Max aggiunge cerchi in lega da 17", carrozzeria bicolore, barre sul tetto, luci posteriori LED, touchscreen da 10,25", sedili Citroën Advanced Comfort, sedile posteriore ripiegabile 60/40, climatizzatore automatico, navigatore, ricarica wireless per lo smartphone, telecamera posteriore, e alzacristalli elettrici posteriori.

Modello Allestimento Prezzo Citroen e-C3 You 23.300 euro Citroen e-C3 Max n.d.

Nuova Citroen C3, le concorrenti

Con la nuova generazione la Citroen C3 non perde la propria vocazione da auto da città, anche se l'autonomia (calcolata secondo il ciclo WLTP e alla quale va tolto il 20% circa per ottenere dati realistici) permette di affrontare anche gite fuoriporta, grazie alla ricarica a 100 kW.

Dacia Spring Extreme Renault Twingo Electric

Tra le concorrenti ci sono la già citata Dacia Spring oltre a Renault Twingo, smart fortwo EQ e Fiat 500e, tutte con prezzi al di sotto dei 30.000 euro. In futuro la lista potrebbe allungarsi comprendendo anche la nuova Fiat Panda. In arrivo nel corso del 2024 l'erede della bestseller italiana si trasformerà in un piccolo crossover elettrico con prezzi concorrenziali e tutto lascia immaginare che pescherà a mani basse dalla nuova C3.