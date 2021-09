In India e in Sudamerica la Citroen C3 cambia pelle e diventa una segmento B vestita da SUV compatto, prodotta e venduta dal 2022 su quei mercati nell'ambito del nuovo programma C-Cubed. Questa C3 SUV è caratterizzata da grandi doti di robustezza, agilità, abitabilità, comfort e capacità di carico nella categoria delle auto sotto i 4 metri di lunghezza. La nuova C3 è anche pronta ad accogliere una futura motorizzazione elettrica al 100%.

Sul mercato indiano, così come sui mercati sudamericani che per Citroen hanno lo stesso grande potenziale di espansione, la Citroen C3 punta a conquistare una clientela giovane e tecnologica in cerca di "praticità, stile e spazio e connettività". Questo significa che la nuova C3 non sostituirà la Citroen C3 europea venduta anche in Italia, ma sarà riservata a India e America del Sud, primo modello di tre della famiglia C-Cubed che saranno presentanti entro il 2024.

Stile di famiglia

Lo stile della nuova Citroen C3 indiana ha uno stile che riprende con "linearità e semplicità" lo stesso family feeling globale della marca francese, quello già visto su C4 e C5 X, a partire dal trattamento del frontale e dei fari con firma luminosa a Y. Lo stesso trattamento stilistico è riservato alle luci di coda, mentre angoli di attacco e altezza minima da terra (180 mm) sono studiati per affrontare anche le strade più difficili.

Con una lunghezza di 3,98 metri e un passo di 2,54 metri (più compatta quindi sia della nostra C3 che della C3 AirCross), la nuova C3 indiana promette di offrire una grande abitabilità a bordo con piccole dimensioni esterne, unite a un bagagliaio con capacità di 315 litri e a diversi vani portaoggetti sparsi nell'abitacolo.

Praticità, spazio e tecnologia

Sempre nell'abitacolo troviamo uno schermo touch centrale per l'infotainment da 10" compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, uno scomparto dove alloggiare lo smartphone da collegare via USB al sistema di bordo (tre prese in tutto) e due clip per trattenere i cavi di ricarica/collegamento.

I motori della nuova Citroen C3 per i mercati emergenti non sono stati svelati, ma sono definiti "moderni ed efficienti" e adattati alle specifiche esigenze dei singoli mercati. La Casa francese ha confermato che la vettura è già pronta per una versione elettrica a zero emissioni, se i mercati lo richiederanno.

Ricordiamo che questa nuova Citroen C3 in versione SUV sarà in vendita nella prima metà del 2022 in India, ma anche in Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Uruguay, Perù ed Ecuador.