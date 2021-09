141.960 euro. No, non è il prezzo di una Ferrari d’epoca, ma di una Citroen 2CV davvero speciale. Come ha potuto un modello così popolare in Europa negli anni ’80 e ’90 raggiungere questa cifra?

Di motivi ce ne sono diversi perché una Citroen con queste caratteristiche è praticamente introvabile, per non dire unica al mondo.

Come nuova, letteralmente

Il primo aspetto a rendere unica la 2CV battuta all’asta è il chilometraggio: l’auto ha percorso appena 9 km. In pratica, nemmeno adesso quando si ritira un modello nuovo in concessionaria è possibile trovare un esemplare così fresco di fabbrica. La Citroen, infatti, non è stata mai venduta o immatricolata ed è di fatto una sorta di capsula del tempo.

Il modello è uscito dalla fabbrica nel 1990, ma alcune componenti non presentano i codici che di solito vengono applicati negli stabilimenti. L’olio del motore, il liquido dei freni e persino l’aria degli pneumatici sono le stesse del 1990.

È probabile che l’auto abbia percorso 9 km solo per muoversi da una parte all’altra dello stabilimento e per eseguire una rapida prova su strada di sicurezza. Addirittura, il banditore dell’asta assicura che l’abitacolo “profuma di nuovo”.

Più speciale di una Ferrari

La Citroen è rimasta in un garage per 30 anni ed è ovviamente in condizioni perfette. Ad aumentare sensibilmente il prezzo di aggiudicazione è il fatto che questa 2CV sia una Charleston. Non è da escludere anche che durante l'asta ci siano state due o più persone che si sono contese l'auto suon di rilanci.

Presentato al Salone di Parigi del 1980, lo speciale allestimento Charleston prevede una verniciatura nero e rosso delage e tessuti interni “pied de poule”. Nel corso degli anni la Charleston ottenne un discreto successo, tanto che la produzione venne aumentata a 8.000 esemplari.

Una 2 CV Charleston molto ben conservata si trova generalmente tra i 13 e i 15 mila euro. Altre 2CV più rare e restaurate a regola d'arte hanno raggiunto cifre più elevate arrivando anche a 66 o 75 mila euro. Mai prima d’ora, però, una 2 CV aveva raggiunto i 141 mila euro, un valore superiore anche a quello di un classico delle auto storiche come la Ferrari 308 GTB.