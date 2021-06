Se l’Italia ha avuto la FIAT 500 come icona della propria industria automobilistica, in Francia c’è stata la mitica Citroen 2CV. Trovare questo modello (anche in Italia) non è difficile, ma è davvero raro imbattersi in un esemplare praticamente nuovo.

Per questo la Citroen di cui vi parliamo ha caratteristiche (e un prezzo) davvero speciale e sarà in vendita ad un’asta a Parigi tenuta da Aguttes il prossimo 20 giugno.

(Quasi) come nuova

L’esemplare in vendita in Francia non è uno qualsiasi, bensì una Charleston, un’edizione speciale limitata in 8000 copie. Tuttavia, in un secondo momento, il successo di vendite ottenuto da questo allestimento portò Citroen a creare una versione di serie.

La 2CV delle foto, comunque, è una delle Charleston “originale” e appare in perfetto stato considerando i 40 anni di età. Sì perché questa Citroen è stata immatricolata nel 1981, ma ha percorso appena 39 km.

Insomma, l’auto è praticamente nuova ed è stata coperta da un telo per tutto questo tempo. Il motore non viene avviato da quegli anni e non sappiamo in che condizioni siano i freni.

Prezzo da collezionisti

La storia di questa Citroen è fuori dal comune proprio come il proprietario. La 2CV, infatti, è stata acquistata da un collezionista dell’epoca, il quale ha ordinato la Citroen con vernice e cerchi in tinta Rouge Delage.

Secondo la Casa d’aste, il modello era uscito dalla fabbrica con 9 km percorsi. Successivamente, è stata guidata per altri 30 km dalla concessionaria e per tutte le procedure di pre-immatricolazione. In pratica, il proprietario non si è mai messo al volante.

L’auto, quindi, è come se non fosse mai uscita dal rivenditore degli anni ’80, ma il prezzo è decisamente lievitato. All’epoca, la Citroen era un modello accessibile a buona parte della popolazione, mentre ora la sua quotazione si aggira tra i 35 e i 55 mila euro. L’impressione, quindi, è che questa 2CV passerà di mano ad un altro collezionista.