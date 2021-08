È una tra le hot hatch più apprezzate della storia recente del mondo dell’automobile. Non c’è dubbio che la Volkswagen Golf GTI occupi un posto speciale nel cuore degli appassionati, soprattutto quando si tratta della quarta generazione della sportiva compatta del marchio tedesco.

A questo proposito un esemplare GTI del 2002, in versione speciale 25th Anniversary, perfettamente conservato e con soli 13 chilometri percorsi, è stato messo all’asta in Inghilterra dal sito Silverstone Auctions.

L'auto ha avuto un unico proprietario in questi 19 anni e i pochissimi chilometri percorsi farebbero pensare a una GTI lasciata in garage per una successiva rivendita nel momento in cui si fosse rivalutata.

Edizione speciale

L’esemplare in questione celebrava i 25 anni di produzione della versione sportiva della Volkswagen Golf, introdotto sul mercato a partire dal 1977, e rientrava nelle sole 1.800 auto prodotte per il Regno Unito in questa versione speciale. Il modello, numero di serie 718, è sicuramente tra quelli "più nuovi" disponibili sul mercato.

Le differenze rispetto a una normale Golf GTI si riscontrano nei paraurti anteriori e posteriori e nelle minigonne laterali uguali alla versione VR6 che donano all’auto un look più aggressivo. Altre modifiche riguardano l’assetto leggermente ribassato, un terminale di scarico cromato, cerchi da 18” marchiati BBS e pneumatici Michelin Pilot Sport in misura 225/40.

Dentro tanti dettagli rossi

All’interno l’abitacolo si mantiene lo stile sobrio tipico della compatta tedesca, a eccezione dei sedili sportivi Recaro con trama a righe rosse nella parte centrale e dei tappetini con bordi rifiniti nella stessa tonalità di colore.

Sono presenti anche volante in pelle (sistemato a destra), pomello del cambio a forma di pallina da golf e finiture in alluminio spazzolato sulla console centrale, sulle maniglie delle portiere e sul battitacco, con quest’ultimo che riporta anche la scritta GTI.

Motore con più cavalli

Sotto il cofano il motore era lo stesso montato dalle comuni versioni GTI, ma con alcuni interventi che ne avevano migliorato le performance. Il quattro cilindri turbo da 1.8 litri erogava una potenza di 180 CV (30 in più della versione di serie) a 5.500 giri/min con 235 Nm di coppia disponibili tra i 1950 e i 5.000 giri.

La potenza veniva scaricata sulle ruote anteriori da un cambio manuale a sei marce e i dati dell’epoca indicavano un’accelerazione da 0 a 100 KM/h in 7.4 secondi e una velocità massima di 222 km/h.

Revisionata prima della vendita

Secondo Silverstone Auctions la Volkswagen Golf GTI 25th Anniversary è stata revisionata completamente presso un concessionario ufficiale del marchio tedesco prima dell'asta, nell'ambito di una serie di controlli pre-consegna per il nuovo proprietario.

L’esemplare è stato venduto ad una cifra di 38.250 sterline (45.000 euro al cambio attuale).