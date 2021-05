Nella sua ultra quarantennale storia la Volkswagen Golf GTI non ha mai esagerato in termini di look, preferendo interventi nei punti giusti senza calcare la mano con appendici aerodinamiche sotto steroidi o aggressività sopra i livelli di guardia. Per quello esistono i preparatori.

Preparatori come Prior Design, pronta a mettere le mani sull'ottava generazione della versione sportiva della compatta tedesca, anticipandone le forme con alcuni render ufficiali. Si tratta di un kit "widebody" che punta tutto sui muscoli, modificando pesantemente l'estetica della GTI.

Che bocca grande che hai

Si parte col paraurti anteriore, vistosamente allargato e "agghindato" con un sottile splitter, mentre al posteriore si notano subito lo spoiler appollaiato sul tetto e il nuovo estrattore, dal quale fuoriescono i due scarichi laterali. Ma la parte più caratterizzante la fanno i passaruota allargati, a rendere la Golf GTI di Prior Design simile alla versione che correva nel TCR.

Una cattiveria estrema con assetto ultra ribassato, con le ruote che quasi sembrano toccare la carrozzeria. Non sono state rese note le misure dei cerchi in lega, con design dedicato, ma dovrebbero raggiungere tranquillamente i 20". Dell'abitacolo non esistono immagini, ma dai render sembra che siano presenti classici sedili con poggiatesta non integrato, differenti quindi da quelli presenti sulla Golf GTI provata tempo fa.

Fin dove si spinge?

Prior Design non ha ancora confermato la produzione del kit widebody per la nuova Volkswagen Golf GTI, anche se difficilmente il produttore tedesco si farà sfuggire la possibilità di modificare un'icona della sportività come la compatta di Wolfsburg.

Mancano anche dati sul motore e non sappiamo quindi se il 2.0 TSI abbia o meno ricevuto qualche modifica. Sulla GTI di serie raggiunge i 245 CV, lasciando alla versione Clubsport il compito di spingersi là dove nessuna GTI di serie aveva mai osato, toccando i 300 CV.