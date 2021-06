Non capita tutti i gironi di vedere in vendita un'auto economica e popolare con 43 anni di carriera sulle spalle e un'aspetto ancora "giovanile", come se fosse appena uscita di fabbrica. Parliamo di una (all'epoca) comunissima Fiat Ritmo 60 CL del 1978 color Rosso Rame metallizzato che va all'asta dal 23 giugno da RM Sotheby's.

Non si tratta di certo dell'unica Ritmo presente negli annunci di vendita, ma occorre ammettere che questo esemplare della prima serie e immatricolato a Pesaro nell'ottobre del 1978 ha in più il fascino della vettura conservata in condizioni originali. Una sorta di capsula del tempo, con tante belle foto ad accompagnarla, che ci riporta indietro di quattro decenni e ci testimonia di un'altra epoca dell'auto.

Stima d'asta un po' alta, tra 10.000 e 15.000 euro

Questa particolare Fiat Ritmo è un lotto inserito nell'asta online "Open Roads, June" che si apre appunto il 23 giugno e si chiude il 30 giugno 2021 e che include anche la Fiat 131 Abarth Rally di cui vi abbiamo raccontato qui.

La cinque porte italiana viene messa all'incanto senza prezzo di riserva e questo significa che in teoria potrebbe essere venduta anche per pochi euro. In realtà la stima d'asta indicata è tra i 10.000 e i 15.000 euro, forse un po' alta per una semplice Ritmo 60 CL.

Le informazioni sulla vettura sono davvero poche e tra queste si nota il fatto che l'auto è attualmente in Germania e ha targa tedesca, con il libretto che testimonia una sua permanenza in Italia almeno fino al 2008, anno dell'ultima revisione certificata.

Sembra davvero ben conservata

Dalle belle e numerose foto, la Fiat Ritmo 60 CL appare ben tenuta, segno che i precedenti e gli attuali proprietari hanno cercato di curarne la manutenzione e ospitarla quasi sempre in garage. Un segnale in questo senso viene anche dal colore dei paraurti in plastica (i primi per Fiat integrati nello stile) che sembra essere rimasto integro e non sbiadito nonostante gli anni di esposizione al sole.

Lo stesso si può dire delle plastiche e i rivestimenti interni, tutti in tinta con gli esterni, che mostrano solo una leggera usura del tempo. Curiosa, invece, è l'assenza dei poggiatesta anteriori che erano nella dotazione standard prima serie di Fiat Ritmo (1978-1982). Sono presenti le cinture di sicurezza.

Nel 1978 costava l'equivalente di 15.000 euro

La percorrenza indicata dal contachilometri è di 19.279 km, ma non sappiamo se si tratta del totale effettivo o se i tamburi hanno già fatto un giro completo e sono quindi 119.279, 219.279 km o di più. Il motore è il quattro cilindri a benzina di 1.116 cc e 60 CV, abbinato al cambio manuale a 5 marce.

Dal foglio complementare notiamo che l'auto è costa all'epoca 4.195.000 lire, una cifra che con la rivalutazione monetaria equivale a poco meno di 15.000 euro di oggi. A titolo di confronto l'attuale erede della Ritmo 60 CL, la Fiat Tipo 1.0 City Life ha un prezzo di listino di 20.000 euro.