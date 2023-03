L'Alfa Romeo Tonale continua a ricoprire il suo ruolo di modello chiave per il rilancio internazionale del marchio italiano, preparandosi all'arrivo nelle concessionarie nordamericane a giugno 2023.

Stati Uniti e Canada sono pronti ad accogliere il SUV compatto italiano, ma solo nella versione Plug-in Hybrid Q4. I prezzi negli USA della Tonale partono dai 44.590 dollari (40.993 euro al cambio attuale) della Sprint e arrivano ai 49.090 dollari della Veloce (circa 45.130 euro).

L'annuncio dello sbarco in America dell'Alfa Romeo Tonale è accompagnato dalle foto dei primi esemplari USA usciti dalle linee di produzione dello stabilimento italiano di Pomigliano d'Arco (NA), l'unico che assembla il SUV compatto del Biscione per tutti i mercati del mondo, compreso il gemello Dodge Hornet.

Le luci arancioni laterali fanno la differenza

Da queste foto si scorgono subito le piccole differenze di stile che caratterizzano la Tonale americana, a partire dai cosiddetti "side marker", le luci laterali color ambra obbligatorie su tutte le auto vendute negli Stati uniti fin dal lontano 1968.

Alfa Romeo Tonale, la Plug-in Hybrid Q4 Ti per gli USA

Si notano appena, ma sono quelle piccole luci arancioni visibili nella parte più laterale dei gruppi ottici anteriori e posteriori che servono a migliorare la visibilità dell'auto di notte e di giorno, in condizioni di luce scarsa. Come è possibile vedere dal confronto, gli esemplari di Tonale per l'Italia e il resto del mondo non hanno i side marker anteriori.

Alfa Romeo Tonale, i fari della versione USA Alfa Romeo Tonale, i fari della versione Europa

Utilizzando invece il configuratore online americano di Alfa Romeo Tonale si nota come i nomi di due tinte sono stati cambiati per il mercato d'oltreoceano. Il nostro Grigio Vesuvio metallizzato diventa Grigio Ascari negli USA e il Verde Montreal si trasforma in Verde Fangio

Alfa Romeo Tonale, il configuratore online americano

Porta targa anteriore solo per alcuni Stati USA

Un'altra differenza evidente è l'assenza del porta targa anteriore, non obbligatorio in 21 dei 50 Stati degli USA. Dove è invece obbligatorio, come ad esempio in California o in Texas, sarà probabilmente aggiunto un porta targa "asimmetrico" come quello italiano sul lato destro del paraurti frontale.

La nuova Alfa Romeo venduta negli USA è la Tonale Plug-in Hybrid Q4 (qui la video prova in anteprima), in pratica la top di gamma ibrida ricaricabile alla spina con motore 1.3 turbo benzina ed elettrico che dichiara per gli USA 285 CV di potenza e un'autonomia elettrica di 48 km nel ciclo di omologazione americano EPA.

La video prova di Alfa Romeo Tonale Hybrid Plug-in Q4

I prezzi americani e quelli italiani

Qui sotto trovate un confronto tra i prezzi italiani e quelli statunitensi della Tonale, a cui vanno aggiunte le tasse dei singoli Stati (variabili da 0% a 8,25%), ma per capire meglio le differenze nei listini auto dei vari Paesi, potete leggere il nostro approfondimento sui prezzi auto nel mondo.

Prezzo USA Prezzo Italia Tonale Plug-in Hybrid Q4 Sprint 40.993 euro

(44.590 dollari) N.D. Tonale Plug-in Hybrid Q4 Edizione Speciale N.D. 51.600 euro Tonale Plug-in Hybrid Q4 Ti 42.832 euro

(46.590 dollari) 53.400 euro Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce 45.130 euro

(49.090 dollari) 55.900 euro

Da Pomigliano d'Arco al mondo

Ricordiamo che l'Alfa Romeo Tonale ha già superato quota 35.000 ordini in tutto il mondo e ha registrato 15.988 immatricolazioni solo in Europa da maggio 2022 a febbraio 2023. Il grande successo del nuovo SUV compatto ha imposto il raddoppio della produzione nello stabilimento Stellantis "Giambattista Vico" di Pomigliano d'Arco che conta più di 4.200 dipendenti.