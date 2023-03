Vi siete mai chiesti perché i prezzi delle auto cambiano così tanto tra un Paese e l'altro del mondo? Se questa è una domanda che vi siete posti, allora è arrivato il momento di capire quanto può davvero variare il listino di un'auto nuova e i perché di queste differenze.

A spiegare i motivi che stanno dietro a prezzi diversi per la stessa auto in giro per il mondo ci possono essere diverse politiche commerciali o di posizionamento rispetto alle concorrenti vendute nei diversi mercati, oltre a scelte basate sui differenti costi di trasporto.

A queste ragioni si sommano però spesso i più vari livelli di tassazione che vanno dalla più classica imposta sul valore aggiunto (la nostra IVA o "VAT" o "GST" in inglese) a pesanti imposte di registrazione basate di volta in volta su potenza, emissioni di CO2, cilindrata, massa o prezzo d'acquisto.

L'IVA, una tassa praticamente globale

Partiamo con questo giro del mondo dei prezzi auto proprio dall'IVA applicata dentro e fuori dall'Europa, una vera e propria tassa per i clienti di beni e servizi (inclusa l'auto) che non è deducibile per le persone fisiche e che si calcola come percentuale sul prezzo del bene definita aliquota.

Questa VAT è diffusa in quasi tutti i Paesi del mondo, ad esclusione di poche eccezioni come Stati Uniti (in alcuni Stati), Hong Kong, Gibilterra, Città del Vaticano e Iraq e nei Paesi dell'Unione europea varia da un minimo del 17% in Lussemburgo a un massimo del 27% in Ungheria (la più alta al mondo). In Italia l'IVA, anche sulle auto, è del 22%, esattamente come in Slovenia, mentre sugli altri principlai mercati dell'auto troviamo una VAT al 19% in Germania, al 20% in Francia e al 21% in Spagna.

Tasse auto

Rimanando geograficamente in Europa, ma fuori dalla Ue, troviamo il Regno Unito al 20%, la Norvegia al 25% e la Svizzera e Lichtenstein a pari merito con un 7,7% e la Turchia al 18%. Particolarmente bassa è l'IVA in Canada (5,5%) dove però si somma ad altre tasse delle singole province e territori, mentre negli Stati Uniti varia da una tassazione nulla in alcuni Stati a un massimo di 8,25% in altri, a un livello medio del 4,99%.

Già queste differenze si traducono in prezzi molto variabili da un Paese all'altro. Prendendo come esempio un'auto che costa 30.000 euro senz'IVA, vediamo che l'imposta va da un minimo di 0 euro in Oregon (USA) a 2.310 euro in Svizzera, fino a un massimo di 8.100 euro in Ungheria, passando per i 6.600 euro in Italia.

L'IVA sull'auto nell'Unione europea

Ungheria: 27%

Danimarca: 25%

Croazia: 25%

Svezia: 25%

Finlandia: 24%

Grecia: 24%

Irlanda: 23%

Polonia: 23%

Portogallo: 23%

Italia: 22%

Slovenia: 22%

Belgio: 21%

Lettonia: 21%

Lituania: 21%

Paesi Bassi: 21%

Repubblica Ceca: 21%

Spagna: 21%

Austria: 20%

Bulgaria: 20%

Estonia: 20%

Francia: 20%

Slovacchia: 20%

Cipro: 19%

Germania: 19%

Romania: 19%

Malta: 18%

Lussemburgo: 17%

L'Iva sull'auto nel resto del mondo

Argentina: 21%

Albania: 20%

Regno Unito: 20%

Serbia: 20%

Turchia: 18%

Israele: 17%

Nuova Zelanda: 15%

Sudafrica: 15%

Cina: 13%

Indonesia: 11%

Australia: 10%

Giappone: 10%

Corea del Sud: 10%

Svizzera 7,7%

India: 5,5%

Canada: 5%

Stati Uniti: 4,99% (media tra un minimo di 0% e un massimo di 8,25% a seconda degli Stati)

Le altre tasse (e salassi) sull'acquisto dell'auto

In Italia la tassazione sul prezzo di acquisto dell'auto si limita in pratica all'IVA, a cui si aggiungono alcune centinaia di euro di Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) e di contributo ambientale Pfu (Pneumatici fuori uso), ma non è così in tutto il mondo. In molti Paesi esitono infatti altre imposte, di volta in volta chiamate tasse di registrazione, tasse sul lusso, tasse sulla cilindrata, tassa sui consumi o tassa sulla CO2. Sono tasse che possono incidere per alcune centinaia di euro, ma anche per migliaia di euro nei casi peggiori.

Per fare un primo esempio vediamo che in Turchia, oltre a un'IVA del 18% occorre pagare una tassa speciale sui consumi (ÖTV o SCT) che in base al prezzo e alla cilindrata varia dal 45% minimo all'80% massimo. Una sorta di "salasso di Stato" che porta quasi al raddoppio del prezzo finale per il cliente.

Istanbul, Turchia

Una situazione simile, con una tassazione tra le più alte al mondo, si presenta anche in Israele dove a un'IVA al 17% si aggiunge una tassa d'acquisto auto che varia da un minimo del 10% per le elettriche a un massimo dell'83% su auto a benzina e diesel, oltre a una tassa del lusso sopra i 76.000 euro circa. In questo modo un'auto che esentasse costa 30.000 euro arriva a superare di slancio i 60.000 euro.

Anche nel cuore dell'Europa c'è un Paese che grava l'auto di tasse altissime. Parliamo della Danimarca che già impone un'IVA al 25%. A questa si somma una tassa di registrazione che a seconda del prezzo "ivato" si divide in tre scaglioni: 25%, 85% e 150%. Come se non bastasse questa "mazzata", si aggiunge poi una tassa sulla CO 2 in base al livello di emissioni di anidride carbonica, ma sia questa che la tassa di registrazione sono ridotte per le auto elettriche e a idrogeno. Il tutto per una precisa politica nazionale danese che punta alla disincentivazione dell'acquisto di auto private, in special modo quelle con motore a combustione.

Tasse di registrazione "salate" e basate sulle emissioni di CO2 ci sono anche in Finlandia, con un range dallo 0% al 40%, in Francia dove il Malus per le auto nella fascia più alta di emissioni può arrivare a 40.000 euro, oppure in Grecia e nei Paesi Bassi (fino a 448 euro per ogni g/km oltre i 169 g/km di CO2).

In alcuni Paesi sono poi previste delle tasse di importazione sulle auto, come ad esempio in Sudafrica dove si paga un'imposta del 25% (12% se dall'Eruopa) oltre al 15% di VAT, oppure in Cina, dove un'auto importata costa un 15% in più al cliente o in Brasile dove l'imposta sulle auto d'importazione arriva fino al 18% (+42% di altre tasse).

Un classico esempio di tassa sulle auto di lusso è invece quello dell'Australia, dove c'è la Luxury car tax (LCT) che colpisce tutte le auto con un prezzo superiore a circa 45.000 euro (53.000 euro per le auto più efficienti). Per queste è prevista una tassa del 33% sul valore che eccede la cifra limite.

Il giro del mondo coi prezzi di Alfa Romeo Tonale

Ma alla fine quanto varia il prezzo di acquisto di un'auto nuova nei diversi Paesi del mondo? Per rispondere a questa e ad altre domande abbiamo preso come esempio l'Alfa Romeo Tonale. La prima auto elettrificata della Casa del Biscione, sia con motorizzazione mild hybrid che plug-in hybrid è venduta in tantissimi Paesi del mondo, dall'Europa all'America, fino all'Asia e all'Oceania.

Alfa Romeo Tonale

Abbiamo preso le due motorizzazioni e versioni vendute in più Paesi, la Tonale 1.5 Hybrid 160 CV Ti e la Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 Veloce da 280 CV e messo in fila tutti i prezzi trovati nei litini in giro per il mondo, tradotti in euro al cambio attuale.

Prima di partire con le classifiche dei prezzi Paese per Paese, vi anticipiamo solo che la Tonale mild hybrid Ti (di cui abbiamo trovato 34 listini in altrettante Nazioni) ha un prezzo che varia tra 34.000 euro e 78.000 euro, contro un prezzo ufficiale di 42.800 euro in Italia.

Altrettanto vario, ma spalmato su meno Nazioni (22), è il range di prezzo della Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce che a fronte di un listino italiano di 55.900 euro vede il giro del mondo registrare listini ufficiali compresi tra i 40.000 euro e i 94.000 euro.

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 Ti

Turchia: 78.047 euro (1.577.300 lire turche) Israele: 67.892 euro (259.900 shekel israeliani) Svizzera: 52.987 euro (52.500 franchi svizzeri) Norvegia: 52.008 euro (585.900 corone norvegesi) <Speciale> Finlandia: 51.676 euro Paesi Bassi: 50.000 euro Ungheria: 47.593 euro (18.080.000 fiorini ungheresi) Grecia: 47.292 euro Croazia: 46.307 euro Repubblica Ceca: 46.052 euro (1.088.000 corone ceche) Portogallo: 45.300 euro Irlanda: 44.990 euro (39.995 sterline) Regno Unito: 44.990 euro (39.995 sterline) Bulgaria: 44.681 euro (87.390 lev bulgari) Spagna: 44.050 euro Francia: 43.400 euro Austria: 43.243 euro Germania: 42.800 euro Italia: 42.800 euro Slovacchia: 42.450 euro Belgio: 41.400 euro Serbia: 41.200 euro Estonia: 40.990 euro Lettonia: 40.990 euro Lituania: 40.990 euro Cipro: 40.900 euro Polonia: 40.483 euro (189.700 zloty polacchi) Svezia: 40.085 euro (454.000 corone svedesi) <Edizione Speciale> Romania: 39.900 euro Lussemburgo: 39.689 euro Slovenia: 38.490 euro Sudafrica: 37.685 euro (739.900 rand sudafricani) Giappone: 36.346 euro (5,24 milioni di yen) Nuova Zelanda: 34.741 euro (59.990 dollari neozelandesi) Australia: 34.283 euro (54.854 dollari australiani)

Scorrendo questa prima classifica vediamo che il record di prezzo per una Tonale mild hybrid da 160 CV in allestimento Ti spetta alla Turchia con l'equivalente di 78.047 euro. Un prezzo così alto è dovuto a diversi fattori che includono la crisi monetaria della lira turca, ma soprattutto la citata tassa sui consumi che nel caso della Tonale è pari all'80%. A questo si aggiunge poi un'imposta sul valore aggiunto (l'IVA o "VAT" locale) pari al 18%.

Altrettanto alta, all'83%, è la tassa che si applica in Israele sull'acquisto di un'auto nuova e questo, unito a un'IVA del 17% porta l'imposta vicino al 100%, una tra le più alte al mondo. Anche per questo la Tonale 1.5 Hybri Ti costa a Gerusalemme 67.892 euro al cambio odierno.

Curioso è invece il prezzo tedesco uguale a quello italiano (42.800 euro) e questo nonostante un'"IVA" al 19% contro il nostro 22%. Rimanendo in Europa il Paese dove la Tonale costa meno è la Slovenia coni suoi 38.490 euro (con un'Iva locale al 22%), ovvero 4.310 euro meno che in Italia.

Il record per il prezzo più basso al mondo spetta però all'Australia dove la stessa Tonale mild hybrid viene venduta a un prezzo suggerito corrispondente a 34.283 euro al cambio attuale. Nella cifra è già compresa la GST (Goods and services tax) al 10%, mentre nella vicina Nuova Zelanda (con una GST al 15%) la Tonale costa poco di più: l'equivalente di 34.741 euro.

Sydney, Australia

Alfa Romeo Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 Veloce

Turchia: 94.497 euro (1.954.300 lire turche) Danimarca: 75.248 euro (560.000 corone danesi) Svizzera: 66.208 euro (65.600 franchi svizzeri) Norvegia: 62.128 euro (699.900 corone norvegesi) Grecia: 60.592 euro Repubblica Ceca: 57.100 euro (1.349.000 corone ceche) Portogallo: 56.299 euro Francia: 56.000 euro Spagna: 56.000 euro Italia: 55.900 euro Belgio: 55.500 euro Paesi Bassi: 55.303 euro Austria: 54.900 euro Regno Unito: 54.552 euro (48.495 sterline) Germania: 54.500 euro Polonia: 54.312 euro (254.500 zloty polacchi) Romania: 54.000 euro Lussemburgo: 53.207 euro Svezia: 52.888 euro (599.000 corone svedesi) Cipro: 52.500 euro Stati Uniti: 46.461 euro (49.090 dollari statunitensi) Canada: 40.861 euro (59.590 dollari canadesi)

L'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid è l'unica a essere arrivata anche in America e con i suoi 280 CV e la trazione integrale Q4 elettrica è la top di gamma in tutti i mercati dove è già in vendita (per il momento Europa e Nord America).

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4

Il prezzo più alto è quello che troviamo ancora una volta in Turchia, Paese dove la Tonale PHEV Veloce viene venduta a un prezzo che equivale a 94.497 euro. Un listino davvero altissimo che, per via delle citate tasse turche, supera quello italiano di oltre 38.000 euro.

Anche il prezzo in Danimarca è molto alto, con 75.248 euro di listino. Un prezzo così elevato è, come detto, causato da tasse molto pesanti (pensate anche per disincentivare l'acquisto dell'auto privata) che al 25% di IVA aggiungono un'imposta variabile in base al prezzo con scaglioni al 25%, 85% e 150%.

Sopra la media è pure il prezzo in Svizzera della Tonale PHEV Veloce (66.208 euro - 65.600 franchi svizzeri), nonostante un'IVA al 7,7%, così come quello in Norvegia (62.128 euro) dove a una VAT del 25% si aggiungono diverse tasse aggiuntive basate sul peso, la CO2 e anche gli NOx emessi dall'auto. Il prezzo più basso d'Europa è è quello di Cipro a quota 52.500 euro, pur con un'IVA al 19%.

I listini più bassi in assoluto sono quelli di Stati Uniti (46.461 euro) e Canada (40.861 euro), ma in entrambi i casi che occorre aggiungere al prezzo suggerito le tasse locali diverse per ogni Stato che variano tra 0 e 8,25% negli USA e tra 0 e 10% nei territori del Canada (+5% di GST).

Montreal, Canada

Quanti stipendi servono per comprare un'auto?

Partendo dagli stessi listini abbiamo poi voluto scoprire quanti stipendi servono per comprare la Tonale, presa come auto di riferimento per il nostro giro del mondo delle tasse. Il tutto per capire quante mensilità servono nei vari Paesi per comprare un'auto nuova e moderna come l'ibrida italiana. I risultati, basati sui salari mensili medi nazionali, li trovate qui sotto e riservano non poche sorprese.

Tonale 1.5 Hybrid 160 Ti: le mensilità per comprarla

Turchia: 207 mensilità (78.047 euro / 377 euro al mese) Bulgaria: 57,8 mensilità (44.681 euro / 772 euro al mese) Serbia: 57,3 mensilità (41.200 euro / 718 euro al mese) Ungheria: 48,1 mensilità (47.593 euro / 988 euro al mese) Grecia: 45 mensilità (47.292 euro / 1.050 euro al mese) Romania: 44,6 mensilità (39.900 euro / 893 euro al mese) Croazia: 44,1 mensilità (46.307 euro / 1.050 euro al mese) Slovacchia: 39,7 mensilità (42.450 euro / 1.067 euro al mese) Portogallo: 37,3 mensilità (45.300 euro / 1.212 euro al mese) Lettonia: 36,4 mensilità (40.990 euro / 1.126 euro al mese) Polonia: 36,4 mensilità (40.483 euro / 1.110 euro al mese) Lituania: 34,6 mensilità (40.990 euro / 1.184 euro al mese) Repubblica Ceca: 31,6 mensilità (46.052 euro /1.457 euro al mese) Estonia: 30,2 mensilità (40.990 euro / 1.356 euro al mese) Sudafrica: 29,6 mensilità (37.685 euro / 1.270 euro al mese) Slovenia: 26 mensilità (38.490 euro / 1.480 euro al mese) Italia: 24,5 mensilità (42.800 euro / 1.740 euro al mese) Spagna: 23,5 mensilità (44.050 euro / 1.868 euro al mese) Cipro: 23,1 mensilità (40.900 euro / 1.764 euro al mese) Israele: 21,7 mensilità (67.892 euro / 3.127 euro al mese) Finlandia: 20,5 mensilità (51.676 euro / 2.509 euro al mese) Belgio: 19,3 mensilità (41.400 euro / 2.136 euro al mese) Francia: 18,4 mensilità (43.400 euro / 2.355 euro al mese) Germania: 16,4 mensilità (42.800 euro / 2.609 euro al mese) Regno Unito: 16,3 mensilità (44.990 euro / 2.750 euro al mese) Paesi Bassi: 15,8 mensilità (50.000 euro / 3.145 euro al mese) Austria: 15,4 mensilità (43.243 euro / 2.807 euro al mese) Norvegia: 15,1 mensilità (52.008 euro / 3.435 euro al mese) Svezia: 13,8 mensilità (40.085 euro / 2.900 euro al mese) Giappone: 12,8 mensilità (36.346 euro / 2.835 euro al mese) Nuova Zelanda: 12 mensilità (34.741 euro / 2.878 euro al mese) Lussemburgo: 10,7 mensilità (39.689 euro / 3.699 euro al mese) Svizzera: 9,9 mensilità (52.987 euro / 5.308 euro al mese) Australia: 9,4 mensilità (34.283 euro / 3.645 euro al mese)

La Turchia è il Paese dove risulta più oneroso l'acquisto di un'auto come l'Alfa Romeo Tonale mild hybrid. Servono infatti ben 207 mensilità, ovvero quasi 17 anni di stipendi, dividendo il prezzo d'acquisto per lo stipendio medio nazionale che risulta tra i più bassi (377 euro/mese). Tempi lunghi anche in Bulgaria e in Serbia (57 mensilità, cioè quasi 4 anni di stipendio), mentre in Italia servono in media 24,5 mensilità, ovvero circa due anni di lavoro.

Svizzera e Australia, grazie soprattutto ai salari mediamente elevati, risultano invece i Paesi dove è più facile comprare la Tonale, con poco più di 9 mensilità.

Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Veloce: le mensilità per comprarla

Turchia: 250,6 mensilità (94.497 euro / 377 euro al mese) Romania: 60,4 mensilità (54.000 euro / 893 euro al mese) Grecia: 57,7 mensilità (60.592 euro / 1.050 euro al mese) Polonia: 48,9 mensilità (54.312 euro / 1.110 euro al mese) Portogallo: 46,4 mensilità (56.299 euro / 1.212 euro al mese) Repubblica Ceca: 39,2 mensilità (57.100 euro / 1.457 euro al mese) Italia: 32,1 mensilità (55.900 euro / 1.740 euro al mese) Cipro: 30,0 mensilità (52.500 euro / 1.764 euro al mese) Spagna: 29,9 mensilità (56.000 euro / 1.868 euro al mese) Belgio: 25,9 mensilità (55.500 euro / 2.136 euro al mese) Francia: 23.7 mensilità (56.000 euro / 2.355 euro al mese) Germania: 20,8 mensilità (54.500 euro - 2.609 euro al mese) Regno Unito: 19,8 mensilità (54.552 euro / 2.750 euro al mese) Austria: 19,5 mensilità (54.900 euro / 2.807 euro al mese) Svezia: 18,2 mensilità (52.888 euro / 2.900 euro al mese) Danimarca: 18,1 mensilità (75.248 euro / 4.159 euro al mese) Norvegia: 18,0 mensilità (62.128 euro / 3.435 euro al mese) Paesi Bassi: 17,5 mensilità (55.303 euro / 3.145 euro al mese) Canada: 15,5 mensilità (40.861 euro / 2.624 euro al mese) Lussemburgo: 14,3 mensilità (53.207 euro / 3.699 euro al mese) Svizzera: 12,4 mensilità (66.208 euro / 5.308 euro al mese) Stati Uniti: 11,8 mensilità (46.461 euro / 3.916 euro al mese)

Anche per la più costosa Tonale PHEV la Turchia ottiene il poco invidiabile primato del Paese dove servono più retribuzioni mensili: 250 mensilità che si traducono in circa vent'anni di lavoro. In Romania servono invece 60 mensilità (circa 5 anni di stipendi) e in Italia 32,1 mensilità, ovvero quasi 2 anni e mezzo di paga.

Lussemburgo, Svizzera e Stati Uniti chiudono invece la classifica con il minor numero di mensilità necessarie. Negli Usa serve in media meno di un anno di guadagni per comprarsi la Tonale Plug-in Hybrid Veloce.