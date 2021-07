Non è solo la Casa costruttrice a fissare i prezzi dei suoi modelli di automobili. A definire il listino incidono anche e soprattutto le tasse. Questa è una variabile letteralmente "impazzita" e cambia da un Paese all'altro. Così, la stessa vettura può costare 77 mila o 310 mila euro. Basta aggiungere qualche tassa sull'importazione, sulle emissioni o sul bene di lusso e il gioco è fatto.

Ecco i Paesi del mondo “migliori” e “peggiori” in cui acquistare un’auto di lusso.

La ricerca

I dati sono stati raccolti e confrontati da Carinsurance.ae, un sito degli Emirati Arabi Uniti che paragona i preventivi di varie assicurazioni e che realizza studi sul mondo dell’auto. Il sito ha preso come riferimento 5 modelli di lusso (Land Rover Range Rover, Mercedes Classe S, BMW X7, Audi e-tron quattro e Tesla Model S) e il loro prezzo di listino di partenza consigliato in 32 mercati del mondo ed espresso in dollari americani.

A questo punto, il sito ha elaborato una media del prezzo dei 5 modelli e ha ordinato i Paesi dal più caro al più “economico”. Per semplificare la comprensione, abbiamo convertito i valori da dollari in euro.

Visti i costanti adeguamenti del cambio valuta, è possibile che vi sia una leggera discrepanza tra il listino ufficiale e quello espresso in euro. In ogni caso, in proporzione è evidente la differenza tra i vari Paesi.

L’Italia e i Paesi più “costosi”

Partiamo con “casa nostra”. L’Italia è al 17esimo posto della classifica con una media di circa 97 mila euro.

Mercedes Classe S: 109.411 euro

Land Rover Range Rover: 111.683 euro

Audi e-tron quattro: 73.650 euro

Tesla Model S: 91.529 euro

BMW X7: 98.955 euro

Non sono sicuramente prezzi bassi, ma è nulla in confronto ad Israele. Qui i prezzi di listino vengono “gonfiati” in modo assurdo dalle pesanti tasse (tra cui quelle sull’importazione) che fanno aumentare i costi fino all'80% rispetto al valore dell’auto.

Ecco quanto costano le auto della ricerca in Israele:

Mercedes Classe S: 282.700 euro

Land Rover Range Rover: 310.000 euro

Audi e-tron quattro: 136.950 euro

Tesla Model S: 124.348 euro

BMW X7: 231.000 euro

Anche i Paesi del nord europa e del Baltico non scherzano. Danimarca e Finlandia, infatti, sono al secondo e terzo posto. In questo caso, oltre al problema delle tasse (più alte per i modelli ritenuti più inquinanti), c’è anche un costo medio della vita più alto rispetto a tante nazioni europee. È probabile che proprio i prezzi esagerati abbiano convinto BMW a non mettere in vendita la sua X7 nel mercato danese. Ecco quanto costano le auto in Danimarca:

Mercedes Classe S: 236.915 euro

Land Rover Range Rover: 274.760 euro

Audi e-tron quattro: 75.122 euro

Tesla Model S: 111.454 euro

I Paesi più “economici”

Dove conviene acquistare un’auto di lusso? Stati Uniti, Canada e Giappone. Il mercato nordamericano e quello del Sol Levante sono i più “accessibili”. I motivi? USA e Giappone sono tra i più grandi produttori di auto al mondo e la cultura del veicolo privato è molto più diffusa che in altre parti del pianeta.

In sostanza, quindi, la domanda di auto nuove è sempre elevata e il ricambio è costante. Lo Stato può contare su entrate continue e (per il momento) la politica non ha introdotto provvedimenti costosi ai danni di chi sceglie auto di lusso o inquinanti.

Ecco i prezzi per gli Stati Uniti:

Mercedes Classe S: 79.355 euro

Land Rover Range Rover: 77.460 euro

Audi e-tron quattro: 55.485 euro

Tesla Model S: 67.350 euro

BMW X7: 63.065 euro

Ecco il riepilogo dei 32 Paesi: