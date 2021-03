Roma si conferma la città italiana più congestionata dal traffico. A dirlo è il report annuale della società Inrix che analizza i flussi del traffico in tutto il mondo. La classifica evidenzia il grado di congestione del traffico in una città. Vengono quindi considerati il tempo perso nel traffico e la velocità media nell'arco di un anno. La Capitale guida la graduatoria italiana con ben 66 ore perse nel traffico.

C’è comunque chi fa ben peggio nel mondo. Roma è infatti solo diciottesima, mentre sul gradino più alto del podio troviamo la capitale colombiana Bogotà con 133 ore perse negli ingorghi stradali. Al secondo posto la città rumena di Bucarest e, a seguire, New York.

Gli effetti del lockdown

Ciò che è subito evidente analizzando la classifica è la netta diminuzione delle ore perse in tutte le città rispetto al 2019. Questo è un risultato dei vari lockdown attuati in tutto il mondo che hanno ridotto notevolmente il traffico per diverse settimane o mesi.

Nel 2019 Roma era addirittura sesta in tutto il mondo e ha perso così 12 posizioni in un anno con una diminuzione del 60% delle ore perse nel traffico. Inrix stima che la velocità media nella Capitale sia di soli 24 km/h.

Sempre secondo la società di rilevazioni, le restrizioni alla circolazione causate dalle misure anti-Covid in Italia hanno fatto percorrere il 26% di chilometri in meno provocando una diminuzione degli incidenti del 56% rispetto al 2019.

Naturalmente, l’utilizzo inferiore dell’auto ha portato ad un risparmio economico riguardo ai carburanti e non solo. Ad esempio, Inrix afferma che negli Stati Uniti la spesa media per l’auto è passata dai 1374 dollari (circa 1150 euro al cambio attuale) del 2019 ai 394 (330 euro) del 2020.

Le altre italiane

Per quanto riguarda la città italiane, al secondo posto troviamo Palermo che ha guadagnato una posizione nella classifica globale salendo alla 23esima piazza. Nonostante il 53% in meno di ore perse nel traffico (64), la città siciliana è la peggiore in Italia per la velocità media del traffico con soli 18 km/h.

Al terzo posto c’è Torino (-18 posizioni a livello mondiale), mentre ai piedi del podio c’è Genova che con 45 ore ha guadagnato 35 piazze rispetto al 2019. La Top 10 prosegue con Napoli (37 ore perse, 72esima nel mondo), Busto Arsizio (42 ore perse, non classificata a livello globale), Firenze (87esima nel mondo, 35 ore perse), Milano (92esima nel mondo, 30 ore perse), Trapani (102esima nel mondo, 38 ore perse) e Varese (104esima nel mondo, 37 ore perse).

La Top 10 nel mondo

Città Posizione 2020 (Posizione 2019) Ore perse nel traffico 2020 Variazione ore rispetto al 2019 Velocità media (km/h) Bogotà 1 (1) 133 -31% 18 Bucarest 2 (non classificata) 134 - 24 New York 3 (14) 100 -28% 19 Mosca 4 (17) 100 -22% 24 Philadelphia 5 (12) 94 -34% 19 Parigi 6 (7) 88 -47% 21 Chicago 7 (10) 86 -40% 24 Quito 8 (18) 87 -40% 18 Zagabria 9 (non classificata) 93 - 27 Cali 10 (38) 81 -14% 19

La Top 10 in Italia